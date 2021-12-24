Стоит ли бизнесу беспокоиться из-за нового штамма "омикрон"

Новости

На ударившего ученика хабаровского учителя завели уголовное дело 05:01
Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть в день 04:50
В Хабаровском крае опровергли необходимость QR-кодов при операциях 04:40
Трамп попросил Верховный суд заблокировать раскрытие данных о штурме Капитолия 04:14
В Якутии разрешили посещать торговые центры без QR-кодов 04:12
В Словакии пенсионерам заплатят 200-300 евро за полную вакцинацию 03:38
Салливан: США и НАТО готовы к диалогу с РФ по гарантиям безопасности 03:02
Президент Черногории заразился коронавирусом 02:32
Высоту орбиты МКС скорректируют почти на 2 км перед полетами "Союзов" 02:16
Песков прокомментировал возможность новой встречи президентов России и США 01:55
Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы из-за COVID-19 01:30
"Зенит" одержал третью подряд победу в Евролиге 00:33
В суд направлено дело о хищении 400 миллионов рублей у "Связь-Банка" 23.12.2021
Семь морпехов США заразились COVID в официальной поездке с замминистра обороны 23.12.2021
Пеле выписан из больницы 23.12.2021
Львова-Белова рассказала о возвращении российских детей из Сирии 23.12.2021
Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "СИБУРа" 23.12.2021
Около 476 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 23.12.2021
В Москве после крупного ДТП с автобусом в больницу попали шесть человек 23.12.2021
"Дженоа" ведет переговоры о покупке Алексея Миранчука 23.12.2021
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали первую фотографию своей дочери 23.12.2021
"Ньюкасл" намерен приобрести Азмуна 23.12.2021
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на ЧР в Питере 23.12.2021
Гинцбург объяснил, в чем главная опасность “омикрона” для России 23.12.2021
Захарова: Надеемся, что Киев выполнит свои обязательства по прекращению огня 23.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Стоит ли бизнесу беспокоиться из-за нового штамма "омикрон"

Текст: Дмитрий Хохлов
Бизнес-индустрия чутко реагирует на любые социальные изменения - в том числе и те, которые связаны с пандемией коронавируса. О том, стоит ли переживать предпринимателям из-за нового штамма COVID-19, "РГ" рассказал эксперт.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Николай Моженков, бизнесмен, создатель и президент закрытого клуба предпринимателей Conclave:

- Распространение каждого нового штамма коронавируса прочно ассоциируется у предпринимателей с усилением имеющихся ограничительных мер или введением новых - еще до того, как они были анонсированы. Это ожидаемо: большая часть таких мер становится серьезным ударом по малому и среднему бизнесу. Государство оперативно разрабатывает и предоставляет определенные меры поддержки предпринимателям. Однако это не означает, что на них стоит возлагать большие надежды. Основное, на чем стоит сконцентрировать свои усилия - разработка стратегии повышения эффективности всех бизнес-процессов, происходящих в вашей компании на любом уровне. Она необходима, поскольку ни одна мера государственной поддержки не способна нивелировать все отрицательные последствия ограничений, если они снова ждут нас.

Фото: Предоставлено Distant & Digital
Управляй и зарабатывай: Как превратить творчество в бизнес

Первое, что стоит сделать - позаботиться о работе сотрудников на удаленке, поскольку это тот формат работы, который остается актуальным при любом сценарии развития событий. Для этого необходимо максимально оцифровать рабочий процесс и обеспечить должный контроль за результатами трудовой деятельности. Даже если ваши сотрудники продолжают трудиться в офисе, и перевода на удаленку не планируется, оцифровка все равно не будет лишней (ведь, как минимум, она пригодится на случай ужесточения вводимых государственными органами мер). Еще один бонус - она поможет выявить тех, кто показывает недостаточно эффективные результаты уже через месяц-два - и отстранить их от работы, чтобы повысить продуктивность всех процессов в целом.

Не лишней будет и рекомендация внести некоторые изменения в систему оплаты труда сотрудников - например, обеспечить переход на сдельно-премиальную систему мотивации и ввести обязательный командный бонус для сотрудников.

Сегодня каждый бизнес должен быть готов к новым реалиям, какой бы штамм вируса не пришел на смену предыдущему. В любой ситуации пригодится умение быстро реагировать - оно гораздо нужнее, чем привычка волноваться и беспокоиться из-за форс-мажорных обстоятельств. Тому, кто управляет бизнесом, в такой ситуации требуется принимать решения, не терпящие отлагательств. Благо, у подавляющего большинства предпринимателей нужный опыт уже есть: за два года с начала пандемии многие бизнесмены поменяли структуру бизнеса, наладили новые бизнес-процессы или перевели компанию на удаленку при необходимости.

Фото: Сергей Куксин
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки

Если "омикрон" способствует нарастанию темпов эпидемии, а ускорения во всеобщей вакцинации не будет, то ограничения, конечно же, могут ужесточиться. В этой ситуации будет уместно скорректировать уже составленный на 2022 год бюджет с учетом двух прогнозов - рабочего и антикризисного. Рассчитывая на первый (позитивный) сценарий, стоит всегда морально быть готовыми ко второму (негативному). Ожидать, что коронавирус исчезнет в ближайшие месяцы, не приходится, а потому необходимо учиться подстраиваться под постоянно меняющиеся реалии. Полагаю, что на протяжении грядущих 12 месяцев нас ждут два сменяющих друг друга режима работы - нормальный и с ограничениями. И это, безусловно, необходимо учитывать.

Экономика Бизнес Малый бизнес Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пресс-конференция Путина. Главное
Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы из-за COVID-19
Сенатор назвала два варианта индексации пенсий по реальному уровню инфляции
Путин рассказал, как противостоять оттоку населения с Дальнего Востока
Гинцбург объяснил, в чем главная опасность “омикрона” для России
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу