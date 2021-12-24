Телеканал ТНТ сменил генерального продюсера

На канале ТНТ - смена генерального продюсера. С января 2022 года должность займет Аркадий Водахов. Александр Дулерайн, работавший на ТНТ с 2002 года в должностях маркетинг-директора, заместителя генерального директора и с 2009 года - генерального продюсера, покидает телеканал.

Аркадий Водахов ранее занимал должность заместителя генпродюсера ТНТ. При его участии запускались рейтинговые шоу и сериалы телеканала, в том числе новые игровые и реалити-форматы, среди которых "Музыкальная интуиция" и "Звезды в Африке".

Водахов работает в структурах холдинга "Газпром-медиа" с 2012 года. Он развивал Comedy Radio, где был креативным директором. С 2015 года - генеральный продюсер телеканала ТНТ4, с 2020 года - директор. При нем ТНТ4 начал вещание и запустил собственную линейку оригинальных проектов, среди которых "Деньги или позор", "Прожарка" и другие. С 2018 по 2020 год Водахов работал креативным продюсером спортивного субхолдинга "Матч". Он был сценаристом и креативным продюсером сериала "Бихэппи", премьера которого состоялась на платформе Premier в 2019 году, также был в числе продюсеров комедийного проекта "Батя", собравшего больше 500 миллионов рублей в российском прокате.

Александр Дулерайн - личность легендарная. Перечислять все его достижения - статьи не хватит. Из последнего - в 2021 году вышел сериал "Вне себя", о котором писала "РГ". Александр Дулерайн попробовал себя в качестве режиссера, он поставил пилотный эпизод и стал шоураннером проекта. По мнению российских критиков, "Вне себя" - в топе лучших российских сериалов года.

"Я благодарен коллегам, конкурентам, судьбе за 20 лет работы на ТНТ, это было прекрасное время, полное открытий и приключений, но мне нужно взять паузу и подумать над следующим шагом в жизни. Всячески приветствую назначение генеральным продюсером ТНТ Аркадия Водахова. Он и замечательный продюсер, ярко одаренный, опытный при всей своей молодости. Он прекрасно знает канал и понимает, что такое ТНТ, - уверен, его назначение добавит энергии и драйва происходящему. И тот факт, что лучший канал - это ТНТ, будет по-прежнему очевиден каждый день в эфире", - говорит Александр Дулерайн.