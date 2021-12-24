Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 60%

Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 60,4%, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Таким образом за неделю он вырос с 58,2% до 60,4%.

Отмечается, что в целом эпидситуация улучшилась в семнадцати регионах: Владимирской, Ивановской, Курганской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Челябинской, Ярославской областях, республиках Башкортостан, Дагестан, Тыва, Татарстан, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе и городе Москве.

К числу лидеров по коллективному иммунитету помимо Севастополя (90,2%) добавился Чукотский автономный округ (80,3%). Близки к достижению отметки Санкт-Петербург (79,6%) и Республика Карелия (78,9%).

"Для поддержания уровня коллективного иммунитета важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон"", - отметила вице-премьер Татьяна Голикова.