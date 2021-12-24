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24.12.2021 00:03
Рубрика: Экономика

В 2022 году резко подорожают пластиковые окна и кабели

Текст: Марина Трубилина
Себестоимость строительства в 2022 году продолжит расти, но заметно меньшими темпами. Такие прогнозы делают в аналитическом обзоре о рынке недвижимости эксперты агентства НКР.
Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Стройматериалы, используемые при возведении многоквартирных домов, в октября 2020 по октябрь 2021 года в среднем подорожали почти на треть, говорится в исследовании. Это увеличило стоимость квадратного метра жилья на 11%. В столице себестоимость "квадрата" поднялась до 93 тысяч рублей (при этом продается жилье в среднем за 246 тысяч за кв.м.). В Санкт-Петербурге себестоимость повысилась до 61 тыс. руб. (при рыночной цене 175 тыс. руб.), в Подмосковье - до 51 тыс. (147 тыс.), Краснодарском крае до 35 тыс. (116 тыс.), Свердловской области до 43 тыс. (при цене продаж в 97 тыс.руб.).

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
В России стали производить меньше стройматериалов

Существенно выросли цены на кирпич (+63%), арматуру (+52%), электрику (+38%), пластиковые окна (+40%) и бетон (+14%). Однако сильнее всего - более чем в шесть раз - подорожали древесина и пиломатериалы.

Причем наибольший прирост цен на стройматериалы и строительно-монтажные работы был в Москве (+16%), Краснодарском крае (+12%), Московской области (+11%), Санкт-Петербурге (+10%), Свердловской области (+8%) и Башкирии (+7%). На эти шесть регионов в целом приходится около 50% строительства многоквартирных домов в стране.

В 2022 году снижения цен на стройматериалы не ожидается из-за прогрессирующей инфляции во всём мире, однако их рост существенно замедлится. Основные позиции могут подорожать на 15%, что в среднем увеличит стоимость "квадрата" жилья на 5%.

Больше всего в 2022 году подорожают арматура, кабели и электрика (+20%); теплоизоляция, кровельные материалы и пластиковые окна (+15%).

Общее повышение цен на новостройки составит не менее 10%, считают эксперты, так как на себестоимость строительства также будут влиять растущая стоимость строительно-монтажных работ, подорожание земельных участков и относительно высокий спрос на квартиры.

Экономика Товары и цены

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