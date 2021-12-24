В Чикаго четыре человека пострадали при стрельбе в торговом центре

В результате перестрелки в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук ранения получили четыре человека. Об этом журналистам сообщил представитель полицейского управления.

По его словам, два человека, которые были знакомы, открыли стрельбу друг по другу в одном из коридоров торгового центра, передает ТАСС. Представитель полиции уточнил, что четверо раненых доставлены больницу, среди них, предположительно, один из тех, кто открыл стрельбу. Другой стрелявший задержан. Подчеркивается, что жизни всех пострадавших вне опасности.

Полиция продолжает проверку торгового центра. О причинах приведшего к стрельбе конфликта ничего не сообщается.

Пользователи в социальных сетях, находившиеся в торговом центре или поблизости от него, выступают с разными версиями. По одной из них, стрельба стала результатом конфликта между двумя группами людей. Другие отрицают эту версию, указывая, что Оук-Брук - богатый район, и конфликт между преступными группировками в данном районе вряд ли был бы возможен.