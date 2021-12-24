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Рубрика: Культура

В эпопее "Последний богатырь: Посланник Тьмы" действие переносится в Москву

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 293(8644)
"Последний богатырь: Посланник Тьмы" (в прокате с 23 октября) - новый фильм Disney, студии Yellow, Black and White и телеканала "Россия 1" - завершает веселую приключенческую киноэпопею "Последний богатырь". Первая часть вышла на экраны в 2017 году.
У Сергея Бурунова много ролей, но Водяной - одна из лучших Фото: Предоставлено Disney У Сергея Бурунова много ролей, но Водяной - одна из лучших Фото: Предоставлено Disney
У Сергея Бурунова много ролей, но Водяной - одна из лучших Фото: Предоставлено Disney

Картина увела зрителей за собой одновременно и в сказочное Белогорье, и в современную Москву. Во второй части действие, в основном, проходило в Белогорье. А вот в третьей зрители увидят новые приключения знакомых персонажей в реалиях современного мегаполиса - с поездками на такси и мотоциклах, мобильными телефонами и телевизорами.

Фото: kinopoisk.ru
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Работа над фильмом "Последний богатырь: Посланник Тьмы" началась одновременно с работой над второй картиной "Последний богатырь: Корень зла" в 2017 году сразу после окончания съемок первой части. На создание сценария, которым, как и прежде, занялась команда сценаристов сериала "Кухня" и фильма "Кухня в Париже" - Василий Куценко, Игорь Тудвасев, Димитрий Ян и Павел Данилов под руководством Виталия Шляппо, - ушло около двух лет. Съемки второго и третьего фильмов трилогии также проходили одновременно и заняли в общей сложности более ста съемочных дней.

Избушка на курьих ножках в фильме разгуливает по Москве. Фото: Предоставлено Disney

По сюжету герои - в поиске похищенной ведьмой Галиной прекрасной Василисы. Иван и его верные друзья покидают Белогорье и отправляются в современную Москву. Режиссер Дмитрий Дьяченко говорит о том, что авторам "захотелось, чтобы именно в финальной части был какой-то неожиданный поворот, новая история. Представив избушку на курьих ножках на фоне современного города, нам показалось, что это будет классный кадр. И от этого все и пошло-поехало". В фильме же "Последний богатырь: Посланник Тьмы" зрителям, наоборот, выпадет возможность взглянуть на привычные нам вещи глазами Бабы Яги, Кощея, Водяного, Колобка... А заодно узнать, что в Москве XXI века также встречаются сказочные герои. Снимали картину в районе подмосковных Химок, где нашлось подходящее место для огромной декорации древнерусского города, а за захватывающими дух панорамами сказочной страны создатели фильма отправились в путешествие по всей России: в Карелию, Пермский край, на Кавказ. Квартиру Галины выстроили в павильоне. В нем также сделали Черное озеро, из которого выходит Посланник Тьмы.

Иван и Василиса встретятся, несмотря на все козни и препятствия Фото: Предоставлено Disney

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