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24.12.2021 07:33
Рубрика: Власть

В Госдуме прокомментировали заявления президента о народосбережении

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов назвал пути решения проблемы, связанной с народосбережением, о чем президент России Владимир Путин говорил на ежегодной пресс-конференции.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Президент ранее подчеркнул - что главным стратегическим направлением государства является народосбережение. При этом он отметил, что процент смертности от ковида в нашей стране один из самых высоких.

"Во многом это связано с низким процентом вакцинации, - считает Хубезов. - И тут два пути решения проблемы".

Первый путь, отметил он, - это разворачивание ковид-госпиталей с большим количеством коек и героический труд медиков, которые, по словам депутата, и так находятся на грани. "Соответственно будет страдать плановая помощь, - констатировал он. - В итоге, люди опять будут болеть, опять поднимется смертность".

"Но есть другой путь. Самый короткий и самый лучший - пойти и вакцинироваться, - подчеркнул глава комитета. - И мы сразу решаем все вопросы связанные с этой болезнью. Сокращается смертность, экономика переходит на обычный режим работы, врачи вернутся к своей плановой помощи".

Вакцинация, напомнил он, доказала свою эффективность в борьбе с ковидом, и в России одна из лучших вакцин в мире. "И это признают не только наши врачи, но и зарубежные коллеги", - отметил Хубезов.

Вакцинированные, добавил он, в несколько раз реже болеют, и в десятки раз реже умирают. "Необходимо с уважением убеждать людей, что вакцина необходима, чтобы люди сами пришли к этому выводу", - подчеркнул депутат.

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