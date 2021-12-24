В Японии создан телевизор, передающий вкус еды

Японский ученый университета Мэйдзи в Токио Хомей Мишията вместе с группой студентов разработал прототип экрана телевизора, который может имитировать пищевые вкусы, что является еще одним шагом к созданию мультисенсорного восприятия. Изобретение называется Taste the TV ("Попробуй телевизор на вкус"), сообщает Guardian.

Внутри устройства размещаются десять емкостей со вкусовыми добавками, которые распыляются в особой комбинации для создания вкуса конкретной еды. Затем образец аромата подается на гигиеническую пленку на плоском экране телевизора, чтобы зритель мог попробовать его.

Мияшита уверен, что в эпоху пандемии коронавируса такие технологии могут улучшить способы связи и взаимодействия людей с внешним миром. По его словам, цель разработки состоит в том, чтобы дать людям возможность попробовать еду в ресторане на другом конце света из своего дома.

22-летняя Юки Хоу, студентка Университета Мэйдзи, продемонстрировала репортерам действие устройства, сказав экрану, что хочет попробовать шоколад. Автоматический голос повторил команду, и струи ароматизатора разбрызгали образец на пленку. "Это что-то вроде молочного шоколада, - сказала студентка. - Он сладкий, как шоколадный соус".