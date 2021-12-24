В литературном конкурсе "Экранизация-2021" победили три романа в жанре фэнтези

Новости

В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии 12:46
Телеканал ТНТ сменил генерального продюсера 12:43
В Ростове полиция задержала экс-директора городского водоканала 12:42
Россияне выбрали "коронавирус" словом года 12:42
Захарова заявила о подготовке Киева к силовому решению конфликта в Донбассе 12:29
Британцы одобрили критику Запада со стороны Путина 12:27
Рябков: "Северный поток-2" превратился в Европе в разменную монету 12:27
Самолет МС-21 завершил летную сертификационную программу 12:20
Оперштаб: В Москве выявлено 2126 новых случаев COVID-19 12:20
Рябков: Запад не должен недооценивать решимость Москвы и Пекина защищать свои интересы 12:06
Белоусов исключил возможность дефолта "Роснано" 12:05
Виновник массового ДТП с 20 машинами оказался психически больным 11:55
В Сочи спрогнозировали резкое потепление до +12 градусов 11:53
Названа предварительная причина пожара в астраханской больнице 11:51
Суд отправил под домашний арест гендиректора "Крымгеологии" 11:39
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы 11:34
Китайские СМИ оценили пресс-конференцию Владимира Путина 11:26
Россиян предупредили о "новогодней" схеме телефонного мошенничества 11:23
Комплексы ПВО "Гибка-С" поступят в войска в 2022 году 11:15
Вице-спикер СФ: Заявки на бюджетные кредиты подали только 56 регионов 11:09
В Геленджике завершено строительство нового терминала аэропорта 11:06
Суд оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков на матче против "Зенита" 11:04
Серьезно обгоревшую при пожаре певицу Хлебникову прооперировали 10:58
Остановлено движение на Сокольнической линии метро в Москве 10:53
В Минздраве прокомментировали пожар в астраханской больнице 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 12:58
Рубрика: Культура

В литературном конкурсе "Экранизация-2021" победили три романа в жанре фэнтези

Текст: Сусанна Альперина
Подведены итоги литературного конкурса "Экранизация", организованного при поддержке одного из крупнейших издательских сервисов Rideró и известного кинематографического "Агентства Стардаст", которое занимается поиском талантов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Конкурс был организован с целью выявить наиболее интересные произведения для продюсерского продвижения и дальнейшей работы по их экранизации. В этом году в нем приняли участие 2667 работ. Из 28 книг длинного списка 13 попали в шорт-лист. Три победителя конкурса получают возможность сотрудничества с профессиональными сценаристами, кино- и телепродюсерами, а также бонус от Rideró - денежный приз в размере 50 тысяч рублей за 1-е место, 30 тысяч рублей - за 2-е место и 20 тысяч рублей - за 3-е место. Подчеркнем, что это не является покупкой авторских прав.

Почему российские авторы проигрывают зарубежным

Первое место на конкурсе занял роман "Когда прилетит ворон". Автор - Илона Муравске. Действие происходит в Прибалтике. Старшеклассница Сильвия, ведет блог. Учительница Йоля оставила ей свои дневники и … исчезла. Сильвия в поисках наставницы читает записи и узнает, что Йоля принадлежала к старинному колдовскому роду воронов. Но и сама Сильвия из воронов и ей надо пройти инициацию. Книгу можно почитать по ссылке.

Второе место - роман-фэнтези "Великая княжна. Live". Автор - Анна Пейчева. В романе расписан сценарий альтернативной истории, когда Романовы правят современной Россией, а революции не было… Книга - по ссылке.

Третье место у книги "Майя". Автор - Ольга Самсонова. Антиутопия для подростков рассказывает историю взросления девушки, которая живет в закрытом городе, обнесенном высоким бетонным забором. Город защищается таким образом от всего живого и от птиц, которые являются переносчиками вирусов. Власти города взяли на себя заботу о людях, но взамен требуют полного подчинения. В закрытом городе выросло уже третье поколение. Людей подсаживают на грезы - виртуальные приключения, которые дают невероятные эмоции и чувство счастья, полноты жизни. Майя одна из немногих понимает опасность грез. Книгу можно прочитать по ссылке.

Александр Паршуто, член отборочной комиссии говорит о том, что в этом году в рамках конкурса удалось прочитать множество интересных историй самых разнообразных жанров: от детского фэнтези до мрачных антиутопий будущего. "Заметно, что авторы почему-то комфортнее сегодня себя чувствуют в условности вымышленных миров, чем в действительности наших дней. Тем не менее немало произведений смогло удивить и впечатлить идеей, драматургией, героями, неожиданными сюжетными ходами, а некоторые - и сразу всем вместе взятым", - подчеркивает Александр. Уточним, что конкурс проводится во второй раз. Его собираются делать и дальше.

В состав экспертного жюри "Экранизации" вошли: глава студии МProduction, Megogo Георгий Малков, генеральный продюсер компании Team Films Теймур Джафаров, продюсер и сооснователь компании KINCH Денис Горшков, генеральный продюсер компании "1-2-3 Production" (Газпром-медиа) Нелли Яралова и автор этих строк - обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина.

Культура Литература Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Пресс-конференция Путина. Главное
Рябков: "Северный поток-2" превратился в Европе в разменную монету
Совфед одобрил исправленный закон о дистанционном образовании
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы
В Минсельхозе допустили коррекцию стоимости муки и подсолнечного масла
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии
Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"