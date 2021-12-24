В литературном конкурсе "Экранизация-2021" победили три романа в жанре фэнтези

Подведены итоги литературного конкурса "Экранизация", организованного при поддержке одного из крупнейших издательских сервисов Rideró и известного кинематографического "Агентства Стардаст", которое занимается поиском талантов.

Конкурс был организован с целью выявить наиболее интересные произведения для продюсерского продвижения и дальнейшей работы по их экранизации. В этом году в нем приняли участие 2667 работ. Из 28 книг длинного списка 13 попали в шорт-лист. Три победителя конкурса получают возможность сотрудничества с профессиональными сценаристами, кино- и телепродюсерами, а также бонус от Rideró - денежный приз в размере 50 тысяч рублей за 1-е место, 30 тысяч рублей - за 2-е место и 20 тысяч рублей - за 3-е место. Подчеркнем, что это не является покупкой авторских прав.

Первое место на конкурсе занял роман "Когда прилетит ворон". Автор - Илона Муравске. Действие происходит в Прибалтике. Старшеклассница Сильвия, ведет блог. Учительница Йоля оставила ей свои дневники и … исчезла. Сильвия в поисках наставницы читает записи и узнает, что Йоля принадлежала к старинному колдовскому роду воронов. Но и сама Сильвия из воронов и ей надо пройти инициацию. Книгу можно почитать по ссылке.

Второе место - роман-фэнтези "Великая княжна. Live". Автор - Анна Пейчева. В романе расписан сценарий альтернативной истории, когда Романовы правят современной Россией, а революции не было… Книга - по ссылке.

Третье место у книги "Майя". Автор - Ольга Самсонова. Антиутопия для подростков рассказывает историю взросления девушки, которая живет в закрытом городе, обнесенном высоким бетонным забором. Город защищается таким образом от всего живого и от птиц, которые являются переносчиками вирусов. Власти города взяли на себя заботу о людях, но взамен требуют полного подчинения. В закрытом городе выросло уже третье поколение. Людей подсаживают на грезы - виртуальные приключения, которые дают невероятные эмоции и чувство счастья, полноты жизни. Майя одна из немногих понимает опасность грез. Книгу можно прочитать по ссылке.

Александр Паршуто, член отборочной комиссии говорит о том, что в этом году в рамках конкурса удалось прочитать множество интересных историй самых разнообразных жанров: от детского фэнтези до мрачных антиутопий будущего. "Заметно, что авторы почему-то комфортнее сегодня себя чувствуют в условности вымышленных миров, чем в действительности наших дней. Тем не менее немало произведений смогло удивить и впечатлить идеей, драматургией, героями, неожиданными сюжетными ходами, а некоторые - и сразу всем вместе взятым", - подчеркивает Александр. Уточним, что конкурс проводится во второй раз. Его собираются делать и дальше.

В состав экспертного жюри "Экранизации" вошли: глава студии МProduction, Megogo Георгий Малков, генеральный продюсер компании Team Films Теймур Джафаров, продюсер и сооснователь компании KINCH Денис Горшков, генеральный продюсер компании "1-2-3 Production" (Газпром-медиа) Нелли Яралова и автор этих строк - обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина.