В Минсельхозе допустили коррекцию стоимости муки и подсолнечного масла

Минсельхоз отмечает незначительное повышение стоимости муки и хлеба, однако на данный момент цены практически стабилизировались, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время негативное влияние на цены будут оказывать рост затрат производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики и упаковки, считают в министерстве. Еще один немаловажный фактор - возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за плохого урожая в странах северного полушария.

Кроме того, в ведомстве ожидают "незначительную коррекцию" стоимости цен на подсолнечное масло. Несмотря на активную переработку семян нового урожая и увеличения ставки плавающей экспортной пошлины, на стоимость масла влияют рост затрат производителей на топливо, логистику и обслуживание оборудования.

Ранее Минсельхоз установил новые ставки экспортных пошлин на зерно. На все три культуры - пшеницу, ячмень и кукурузу - они снова были повышены. При этом на пшеницу пошлина впервые превысила 90 долларов за тонну.