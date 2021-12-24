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24.12.2021 11:05
Рубрика: Власть

В минтрансе разъяснили положения о личных авто в Транспортной стратегии

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 293(8644)
Никаких ограничений для любых видов транспорта, в том числе и для личных автомобилей, в транспортной стратегии минтранса не будет. Этот документ нацелен на развитие всех видов транспорта, разъяснили в министерстве.
Автомобили с высоким экологическим классом вытеснят старые. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Автомобили с высоким экологическим классом вытеснят старые. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Автомобили с высоким экологическим классом вытеснят старые. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Транспортную стратегию до 2030 года и прогнозный период до 2035 года недавно утвердило правительство. Документ направлен на повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма.

Фото: АО "СЭГЗ"
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В документе указано, что "развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для обслуживания маршрутов "периферия - центр") с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным". Но это означает, что доля автомобилей с более высоким экологическим классом увеличится за счет естественного выбывания старых автомобилей, отметили в минтрансе. Вводить же безальтернативное ограничение использования личных машин в пользу общественного транспорта, как об этом сообщали некоторые СМИ, не предполагается. "Стратегия является рамочным документом, определяющим долгосрочные планы по развитию всех видов транспорта и транспортной сети, а не предписывающим вводить какие-либо конкретные ограничения", - указали в минтрансе.

Правительство утвердило отраслевую транспортную стратегию, впервые увязанную с национальными целями развития, мировыми трендами и общеэкономической повесткой, считает директор Центра стратегического анализа Российского университета транспорта Артур Карлов. Государство переосмысливает подходы к формированию "сквозной" транспортной политики, замещает узкоотраслевые задачи общеэкономическими.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Транспорт Общественный транспорт

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