В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии

Жители села могут получить повышенную фиксированную выплату к пенсии. При этом перерасчет происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде.
Для получения 25-процентной надбавки необходимо выполнить три условия:
- наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве,
- проживание на селе,
- отсутствие оплачиваемой работы.
При подсчете стажа, который дает право на надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. Всего в список входят более 500 профессий. При этом работа, которая до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от профессии или занимаемой должности.