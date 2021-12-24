В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии

Жители села могут получить повышенную фиксированную выплату к пенсии. При этом перерасчет происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде.

Для получения 25-процентной надбавки необходимо выполнить три условия:

- наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве,

- проживание на селе,

- отсутствие оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, который дает право на надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. Всего в список входят более 500 профессий. При этом работа, которая до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от профессии или занимаемой должности.