В Подмосковье изъяли более 47 килограммов наркотиков

Наркодилеров остановили на трассе М5 "Урал" сотрудники ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что были задержаны трое мужчин в возрасте 39, 50 и 54 лет.

При досмотре транспортного средства, на котором они передвигались, полицейские обнаружили пластиковую бочку с порошкообразным веществом растительного происхождения. Выяснилось, что это наркотик "каннабис" (марихуана), общим весом более 47 килограммов.

Задержанные взяты под стражу.