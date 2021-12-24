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24.12.2021 03:38
Рубрика: В мире

В Словакии пенсионерам заплатят 200-300 евро за полную вакцинацию

Фото: AFP/VLADIMIR SIMICEK Фото: AFP/VLADIMIR SIMICEK
Фото: AFP/VLADIMIR SIMICEK

Первые 500 тысяч граждан Словакии в возрасте 60 лет и старше смогут получить денежные вознаграждения, если пройдут полную вакцинацию от коронавируса в период между рождественскими и новогодними праздниками. Об этом заявил вице-премьер и глава минфина Игорь Матович.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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Ранее власти страны приняли закон, согласно которому, пожилые граждане, уже сделавшие три прививки от коронавируса, получат от государства по 300 евро. Те, кто получил две дозы вакцины будут поощрены 200 евро, но в случае получения третьей прививки им будет добавлено еще по 100 евро, передает РИА Новости.

По словам Матовича, в целом на эти цели минфин выделил около 270 миллионов евро. Вице премьер подчеркнул, что это "одна из наиболее эффективных инвестиций в борьбе с коронавирусом".

В мире Европа Словакия Пандемия коронавируса COVID-19

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