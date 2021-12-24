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В устройствах Xiaomi отключится NFC после 31 декабря

Текст:   Антон Благовещенский
24.12.2021,  
18:28
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обладатели умных браслетов Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC не смогут пользоваться функцией бесконтактных платежей, если версия приложения будет 5.4.0 или ниже.

Информация об этом опубликована на официальном сайте Xiaomi. Изменения вступят в силу после 31 декабря.

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Для того чтобы продолжать платить с помощью браслета, необходимо обновить приложение Mi Fit до версии 5.5.0 в Google Play или App Store, после чего отвязать банковскую карту в настройках ("Профиль - Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC - Банковская карта") и привязать ее заново.

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Фото: iStock
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