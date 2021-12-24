В устройствах Xiaomi отключится NFC после 31 декабря

Обладатели умных браслетов Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC не смогут пользоваться функцией бесконтактных платежей, если версия приложения будет 5.4.0 или ниже.

Информация об этом опубликована на официальном сайте Xiaomi. Изменения вступят в силу после 31 декабря.

Для того чтобы продолжать платить с помощью браслета, необходимо обновить приложение Mi Fit до версии 5.5.0 в Google Play или App Store, после чего отвязать банковскую карту в настройках ("Профиль - Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC - Банковская карта") и привязать ее заново.