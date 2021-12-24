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24.12.2021 11:09
Рубрика: Власть

Вице-спикер СФ: Заявки на бюджетные кредиты подали только 56 регионов

Текст: Дмитрий Гончарук

Заявки на бюджетные кредиты, которые выдаются регионам под три процента годовых на развитие инфраструктуры, подали только 56 из 85 регионов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com/
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"По лимитам все хорошо, всем регионам распределено, а вот по конкурсу в настоящее время заявки подали только 56 регионов на 360 млрд рублей. Еще остаются нераспределенными 136 млрд рублей", - сказал Журавлев на заседании верхней палаты в пятницу.

Срок приема конкурсных заявок продлен до 15 февраля 2022 года. "Коллеги, пока есть возможность, прошу проработать со своими регионами эти заявки на инфраструктурные кредиты по конкурсу", - добавил вице-спикер СФ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко тоже попросила сенаторов обратить внимание на этот вопрос.

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