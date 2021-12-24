Правительство поддержит проекты регионов по обновлению электротранспорта

Правительство внесло изменения в правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, выделив проекты по обновлению городского общественного транспорта и инфраструктуры для него в отдельную группу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование будет идти на концессионной основе с участием не только средств федерального и регионального бюджетов, но также кредитов "ВЭБ.РФ" и денег частных инвесторов.

"Начиная со следующего года в течение пяти лет на эти цели в рамках такого подхода будет направлено до 100 миллиардов рублей", - заявил глава правительства.

На первом этапе о своем участии в проекте заявили более 10 регионов. Планируется закупить свыше 1500 трамваев и более 400 электробусов, построить и реконструировать около 700 километров путей и более 120 зарядных станций для электробусов.