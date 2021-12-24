Водительские права разрешат использовать для идентификации в банках

Поправка вносится в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Закон совершенствует процедуры идентификации клиента для выполнения денежных операций. Право осуществлять проведение идентификации и упрощенной идентификации появляется у любой компании, работающей с финансами и имуществом, сейчас такое право есть только у профессиональных участников рынка ценных бумаг", - сообщил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.

Кроме того, повышаются суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых не нужно проводить идентификацию клиента. Так, суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства увеличат с 15 до 40 тысяч рублей.