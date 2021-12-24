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24.12.2021 16:00
Рубрика: Власть

Володин обсудил с руководителями фракций планы работы на 2022 год

Текст: Татьяна Замахина

Большинство, 60%, законов, принятых Госдумой в течение осенней сессии, были поддержаны всеми фракциями. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин на встрече с руководителями политический фракций. В ходе встречи обсуждались итоги осенней сессии, а также планы на 2022 год, сообщает сайт Госдумы.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Как подчеркнул спикер, эффективная работа парламента во многом зависит от участия всех политических сил в повестке развития страны. И политическим фракциям, по его оценке, удавалось конструктивно взаимодействовать при подготовке законопроектов.

То, что всеми фракциями были поддержаны 60% законов, принятых за сессию, - это достаточно высокий уровень, считает Володин. "Мы только начинаем работу, но даже эти первые шаги показывают, что мы можем договариваться при обсуждении тех или иных решений", - заключил председатель Госдумы.

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