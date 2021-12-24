Захарова заявила о подготовке Киева к силовому решению конфликта в Донбассе

Увеличивая оборонный бюджет сразу на 20 процентов, Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют, - отметила на брифинге дипломат.

Она напомнила, что ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что военный бюджет в 2022 году будет увеличен до 12 миллиардов долларов. И эти деньги пойдут на войну со своими же гражданами, заметила Захарова.

При этом она выразила сожаление, что страны НАТО поддерживают Украину в этом абсолютно безумном "крестовом походе" против своего же населения. Альянс поставляет Киеву не только вооружение и военную технику, но и отправляют на Украину своих военных. Из года в год масштаб военного присутствия НАТО на Украине только увеличивается, однако на Западе этого будто никто не замечает.