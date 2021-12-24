Заместителем главы МВД РФ назначен Александр Кравченко

Генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко назначен заместителем министра внутренних дел РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Новый заместитель министра внутренних дел родился в Ростове-на-Дону, окончил институт народного хозяйства и Академию МВД Российской Федерации. С 2008 года Кравченко возглавлял ГУ МВД России по Волгоградской области.