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24.12.2021 18:36
Рубрика: Власть

Заместителем главы МВД РФ назначен Александр Кравченко

Генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко назначен заместителем министра внутренних дел РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Новый заместитель министра внутренних дел родился в Ростове-на-Дону, окончил институт народного хозяйства и Академию МВД Российской Федерации. С 2008 года Кравченко возглавлял ГУ МВД России по Волгоградской области.

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