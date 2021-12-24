Запуск фейерверков в населенных пунктах предлагают ограничить

Инициатором выступил депутат Госдумы, член фракции КПРФ Олег Лебедев.

Запретить пускать фейерверки также предлагается в зданиях, лесах, на особо охраняемых природных территориях, кладбищах и вблизи культовых сооружений.

При этом использование пиротехники допустимо в специально отведенных для этого местах. Требования к таким площадкам, согласно законопроекту, установят на федеральном уровне.

Кроме того, регионы, гласят поправки, получат право вводить и собственные ограничения на использование пиротехнических изделий. В том числе - ограничения времени их использования.

Отдельно депутат выступает за запрет продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним.

"За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнут минимум два человека, десятки (большинство из которых - дети) получают серьезные травмы", - указал Лебедев в пояснительной записке. Кроме того, он напомнил о риске пожаров, вызванных неосторожным обращением с пиротехникой, ее попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии.