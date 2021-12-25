70 тысяч человек убирают Москву после сильного снегопада

В столице с вечера пятницы до 10 утра субботы выпало 8 см снега. О том, как ведётся работа по очистке городских территорий от снега рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как рассказал Петр Павлович, с вечера пятницы в городе выпало 8 см снега , ещё до 3 см выпадет до конца суток субботы.

"Привлечены к уборке городских территорий 70 тысяч человек и 10 тысяч единиц техники,- рассказал Бирюков. - Очищаются улицы, дворовые территории, остановки общественного транспорта. Особое внимание уделяется эстакадам. Применяется метод перекидки свежевыпавшего снега.

В результате, сильный снегопад не повлиял на движение городского транспорта. Город не встал, он продолжает обычную жизнь".

Бирюков отметил, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Для работников организованы пункты питания, отдыха. На время уборки города префектам административных округов, главам управ дано предписание находиться на рабочих местах.

Всего с начала года в городе выпало 60 см снега, это в полтора раза больше, чем положено в столице по нормам декабря.