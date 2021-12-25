Закон Архангельской области от 22 декабря 2021 года № 522-31-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 117424816014,21 рубля;

б) общий объем расходов областного бюджета в сумме 125320814336,29 рубля;

в) дефицит областного бюджета в сумме 7895998322,08 рубля.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

а) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 117549039445,78 рубля и на 2024 год в сумме 122705205267,90 рубля;

б) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 120853285540,22 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2504102804,19 рубля, и на 2024 год в сумме 123874227557,90 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5175733244,72 рубля;

в) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 3304246094,44 рубля и на 2024 год в сумме 1169022290,00 рубля.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований Архангельской области, бюджетом Ненецкого автономного округа и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

а) нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований Архангельской области и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области, не установленные бюджетным законодательством, согласно приложению № 1 к настоящему закону;

б) дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области согласно приложению № 2 к настоящему закону;

в) коэффициенты пересчета протяженности автомобильных дорог местного значения с переходным типом покрытия и грунтовым покрытием, находящихся в собственности муниципальных образований Архангельской области, в протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия, находящихся в собственности муниципальных образований Архангельской области, применяемые для расчета дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, в следующих размерах:

дороги с переходным типом покрытия - 0,64625;

дороги с грунтовым покрытием - 0,28660.

Статья 3. Прогнозируемое поступление доходов областного бюджета в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

Утвердить прогнозируемое поступление доходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему закону.

Статья 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 10375712153,60 рубля, на 2023 год в сумме 10665396904,61 рубля и на 2024 год в сумме 11053787638,88 рубля.

Статья 6. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году из областного бюджета предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

а) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения;

б) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области;

в) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения;

г) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления;

д) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению;

е) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

ж) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа;

з) на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

и) на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения детям от пяти до семи лет;

к) на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного производства на территории Архангельской области;

л) на оказание государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса Архангельской области;

м) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для специалистов;

н) на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами;

о) на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения;

п) на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

р) на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

с) на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

т) на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

у) на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов;

ф) на возмещение затрат, связанных с оказанием скорой медицинской помощи вне медицинской организации;

х) на реализацию мероприятий в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей;

ц) обществу с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению;

ч) на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Архангельской области и (или) на территорию Архангельской области;

ш) на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги);

щ) на развитие внутреннего и въездного туризма;

э) акционерному обществу "ДОМ.РФ" для возмещения кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

2. Порядок предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг утверждается Правительством Архангельской области.

3. Установить, что в 2022 году из областного бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации:

а) государственных программ Архангельской области:

"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области";

"Культура Русского Севера";

"Цифровое развитие Архангельской области";

"Развитие образования и науки Архангельской области";

"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области";

"Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда";

"Социальная поддержка граждан в Архангельской области";

"Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах";

"Молодежь Поморья";

"Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области";

"Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области";

"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага";

"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области";

б) региональной программы Архангельской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области".

4. Установить, что в 2022 году из областного бюджета предоставляются:

а) гранты юридическим лицам, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в форме субсидий на конкурсной основе в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области;

б) компенсации юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - поставщикам социальных услуг в форме субсидий в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и пунктом 13 статьи 5 областного закона от 24 октября 2014 года № 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан";

в) субсидии кредитным организациям на конкурсной основе на возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья, в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области";

г) гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность в Архангельской области и включенным в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия в Архангельской области, в форме субсидий на конкурсной основе в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области";

д) гранты в форме субсидий государственным (муниципальным) учреждениям (за исключением казенных учреждений), являющимся теплоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области":

на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения;

на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению;

е) гранты юридическим лицам, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в форме субсидий на конкурсной основе в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Культура Русского Севера":

на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов);

на поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Архангельской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить на 2022 год размеры социальных выплат на территории Архангельской области, индексация которых производится в соответствии с областным законом об областном бюджете, согласно приложению № 8 к настоящему закону.

Статья 8. Дорожный фонд Архангельской области

1. Утвердить общий объем дорожного фонда Архангельской области на 2022 год в сумме 10644548200,00 рубля, на 2023 год в сумме 12600840800,00 рубля и на 2024 год в сумме 13197083500,00 рубля

2. Утвердить общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, на 2022 год в сумме 376280100,00 рубля, на 2023 год в сумме 384739600,00 рубля, на 2024 год в сумме 393382850,00 рубля.

3. В 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов на расходы по проектированию и строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, а также на их капитальный ремонт и ремонт направляется не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области, формируемого за счет доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также транспортного налога.

Расходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются:

а) в 2022 году в составе приложения № 2 к государственной программе

Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", мероприятий 2.2 и 3.4 подпрограммы № 4 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания" и мероприятия 1.1 подпрограммы № 7 "Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации" приложения № 2 к государственной программе Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области";

б) в 2023 и 2024 годах в составе мероприятия 1.1 подпрограммы № 7 "Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации" приложения № 2 к государственной программе Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области".

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области:

а) на 2022 год в сумме 35689012426,74 рубля, в том числе в форме дотаций 1966492406,88 рубля, субсидий 11684122604,22 рубля, субвенций 19683783682,75 рубля и иных межбюджетных трансфертов в сумме 2354613732,89 рубля;

б) на 2023 год в сумме 35215751119,53 рубля, в том числе в форме дотаций 1892224568,68 рубля, субсидий 11370255303,62 рубля, субвенций 19883042294,69 рубля и иных межбюджетных трансфертов в сумме 2070228952,54 рубля;

в) на 2024 год в сумме 33626948446,39 рубля, в том числе в форме дотаций 1963278913,14 рубля, субсидий 9703659771,50 рубля, субвенций 20978708977,01 рубля и иных межбюджетных трансфертов в сумме 981300784,74 рубля.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 9 к настоящему закону.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 137 и пунктом 2 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

а) критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Архангельской области, сельских поселений Архангельской области по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения:

для городских поселений Архангельской области - 306,7 рубля;

для сельских поселений Архангельской области - 208,6 рубля;

б) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Архангельской области - 1,0.

4. Правительством Архангельской области в установленном им порядке утверждается распределение межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области, распределяемых между муниципальными образованиями Архангельской области на конкурсной основе:

а) в рамках государственной программы Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области" на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

б) в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области" на:

государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации;

реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях;

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;

в) в рамках государственной программы Архангельской области "Молодежь Поморья" на:

капитальный ремонт объектов муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу;

реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы";

мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях;

г) в рамках государственной программы Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области" на реализацию мероприятий по:

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

обеспечению комплексного развития сельских территорий;

развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

д) в рамках государственной программы Архангельской области "Культура Русского Севера" на:

реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО";

государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры;

государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры;

мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма;

реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

оснащение детских школ искусств Архангельской области по видам искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

техническое оснащение муниципальных музеев;

развитие туристической инфраструктуры;

е) в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области" на:

создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей;

создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма;

оснащение медицинских кабинетов муниципальных образовательных организаций Архангельской области;

ж) в рамках государственной программы Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

з) в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на:

подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ;

софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения;

и) в рамках государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области" на:

реализацию программ формирования современной городской среды;

разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды;

к) в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" на:

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области;

модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку сфетофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта;

л) в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" на:

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения;

разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения;

реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы;

м) в рамках государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области" на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

н) в рамках государственной программы Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" на:

приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей;

оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения.

5. Установить, что Правительством Архангельской области утверждается распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

6. Расходование субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" при поступлении средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в областной бюджет.

7. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетам муниципальных образований Архангельской области предоставляются из областного бюджета иные межбюджетные трансферты:

а) на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

б) на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники;

в) на благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск";

г) на создание виртуальных концертных залов;

д) на создание модельных муниципальных библиотек;

е) на проведение противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области;

ж) на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры;

з) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;

и) на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

к) на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области;

л) на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области;

м) на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области;

н) на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта;

о) на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства;

и) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги";

р) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Архангельской области;

с) на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов;

т) на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";

у) на премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах";

ф) на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области;

х) на премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне";

ц) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов;

ч) на развитие системы инициативного бюджетирования в муниципальных округах Архангельской области;

ш) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых является резервный фонд Правительства Архангельской области;

щ) на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.

8. Правительством Архангельской области в установленном им порядке утверждается распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области:

а) в рамках государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области" на:

создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники;

б) в рамках государственной программы Архангельской области "Культура Русского Севера" на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры;

в) в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области" на:

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;

капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования;

г) в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" на:

организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта;

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги";

д) в рамках государственной программы Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области" в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Архангельской области;

е) в рамках государственной программы Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" на:

премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах";

премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне";

развитие системы инициативного бюджетирования в муниципальных округах Архангельской области;

ж) в рамках государственной программы Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области;

з) в рамках государственной программы Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области" на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области.

9. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

а) нормативы финансовых затрат и коэффициенты индексации для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ согласно приложению № 10 к настоящему закону;

б) показатели, используемые для расчета отдельных субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление отдельных государственных полномочий Архангельской области, согласно приложению № 11 к настоящему закону;

в) показатели, используемые для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, согласно приложению № 12 к настоящему закону;

г) показатели, используемые для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, согласно приложению № 13 к настоящему закону;

д) норматив финансовых затрат для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время согласно приложению № 14 к настоящему закону;

е) показатели, используемые для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, согласно приложению № 15 к настоящему закону.

10. Утвердить Порядок формирования и предоставления из областного бюджета единой субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области (далее - единая субвенция) согласно приложению № 16 к настоящему закону.

Утвердить общий размер единой субвенции на 2022 год в сумме 248021589,33 рубля, на плановый период 2023 года в сумме 256299802,84 рубля и 2024 года в сумме 264909144,98 рубля.

Утвердить распределение единой субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице № 31 приложения № 9 к настоящему закону.

11. В связи с наделением в соответствии с главами II и III областного закона от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями" органов местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области полномочиями по расчету и предоставлению местным бюджетам городских, сельских поселений Архангельской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета и субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений направить в 2022 году:

а) 69264691,54 рубля, причитающиеся местным бюджетам городских, сельских поселений Архангельской области в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета, местным бюджетам муниципальных районов Архангельской области в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам городских, сельских поселений Архангельской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета, согласно таблице № 30 приложения № 9 к настоящему закону;

б) 11882500,00 рубля, причитающиеся местным бюджетам городских, сельских поселений Архангельской области в виде субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений, местным бюджетам муниципальных районов Архангельской области в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам городских, сельских поселений Архангельской области субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений, включенных в состав единой субвенции, согласно таблице № 31 приложения № 9 к настоящему закону.

12. Установить в соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что Правительство Архангельской области без внесения изменений в настоящий закон в установленном им порядке утверждает распределение нераспределенных остатков субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на:

а) компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

б) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

в) осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время;

г) возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);

д) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Статья 10. Государственный долг Архангельской области

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Архангельской области:

а) на 1 января 2023 года в сумме 56094539587,16 рубля, в том числе по государственным гарантиям Архангельской области - 0,00 рубля;

б) на 1 января 2024 года в сумме 59327639015,10 рубля, в том числе по государственным гарантиям Архангельской области - 0,00 рубля;

в) на 1 января 2025 года в сумме 60425514638,60 рубля, в том числе по государственным гарантиям Архангельской области - 0,00 рубля.

Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года по видам долговых обязательств согласно приложению № 17 к настоящему закону.

2. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и программу государственных внешних заимствований Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 18 к настоящему закону.

3. Утвердить программу государственных гарантий Архангельской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и программу государственных гарантий Архангельской области в иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 19 к настоящему закону.

4. Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Архангельской области на 2022 год в сумме 3274779982,95 рубля, на 2023 год в сумме 3590710563,48 рубля и на 2024 год в сумме 3157833117,38 рубля.

5. Предоставить в 2022 году Архангельской области в целях исполнения областного бюджета право привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Архангельской области.

Право заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета от имени Архангельской области предоставить министерству финансов Архангельской области.

Статья 11. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 95, пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что министерство финансов Архангельской области и уполномоченные исполнительные органы государственной власти Архангельской области в установленном порядке вправе без внесения изменений в настоящий закон:

а) направить в доход федерального бюджета не использованные на 1 января 2022 года на счете областного бюджета остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств федерального бюджета, и поступившие в областной бюджет доходы от возврата указанных остатков из местных бюджетов, а в случае их возврата из федерального бюджета для использования на те же цели - направить указанные средства на те же цели;

б) направить муниципальным образованиям Архангельской области на те же цели поступившие в областной бюджет не использованные на 1 января 2022 года на счетах местных бюджетов остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств областного бюджета, при установлении наличия потребности в них в соответствии с решениями главных администраторов доходов областного бюджета по соответствующему коду доходов, установленному бюджетной классификацией Российской Федерации;

в) в случае обращения уполномоченных исполнительных органов государственной власти Архангельской области в министерство финансов Архангельской области направить в объемах, не превышающих суммы остатков не использованных по состоянию на 1 января 2022 года бюджетных ассигнований на соответствующие цели:

на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Архангельской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2021 году:

до 506934274,03 рубля - по государственной программе Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области";

до 600000,00 рубля - по государственной программе Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области";

до 3100000,00 рубля - по государственной программе Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах";

до 5787580,00 рубля - по государственной программе Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области";

до 1510000,00 рубля - по государственной программе Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области";

до 37104758,00 рубля - по государственной программе Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области";

до 3000000,00 рубля - по государственной программе Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области";

до 169400000,00 рубля - по адресной программе Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", в том числе средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - до 166000000,00 рубля, средства областного бюджета - до 3400000,00 рубля;

на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых в 2021 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты:

до 350972848,00 рубля - по государственной программе Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области", в том числе:

до 180000000,00 рубля - на предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета;

до 134850333,00 рубля - на предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

до 36122515,00 рубля - на предоставление местным бюджетам субсидий на капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций;

до 2348690,75 рубля - по государственной программе Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области";

до 585418488,22 рубля - по адресной программе Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", в том числе средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - до 574028155,00 рубля, средства областного бюджета - до 11390333,22 рубля.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 12 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", что основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии с решениями министра финансов Архангельской области без внесения изменений в настоящий закон являются:

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации;

б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в случае предоставления областному бюджету из федерального бюджета целевых бюджетных кредитов;

в) проведение операций по управлению государственным внутренним долгом Архангельской области, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Архангельской области и расходов на обслуживание долговых обязательств;

г) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

д) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов;

е) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области на предоставление социальных услуг в рамках субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

ж) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения;

з) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах целевой статьи классификации расходов бюджетов, предусмотренной для отражения бюджетных ассигнований на предоставление населению соответствующих публичных нормативных и иных социальных выплат, а также на обеспечение

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения;

и) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов с целью обеспечения софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, уточнения их объема в связи с изменением уровня софинансирования и объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также с целью обеспечения соответствия мероприятий областной адресной инвестиционной программы условиям заключенных соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

к) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета по соответствующей целевой статье расходов, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области выплат государственным гражданским служащим Архангельской области, лицам, замещающим государственные должности Архангельской области, работникам государственных органов Архангельской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Архангельской области, работникам государственных казенных учреждений Архангельской области при ликвидации государственных органов Архангельской области и государственных казенных учреждений Архангельской области, проведении иных организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению численности или штата работников государственных органов Архангельской области и государственных казенных учреждений Архангельской области;

л) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Архангельской области на предоставление медицинских услуг в части оказания скорой медицинской помощи в рамках субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

м) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, в целях возврата в федеральный бюджет средств в связи с нарушением обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области, а также в случае возврата в областной бюджет из федерального бюджета перечисленных средств за нарушение условий указанных соглашений;

н) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета и министерством финансов Архангельской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в целях консолидации в областном бюджете средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;

о) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов (за исключением увеличения расходов на оплату труда) в пределах расходов на содержание и обеспечение функций соответствующих государственных органов Архангельской области и расходов на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений;

и) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах ассигнований, предусмотренных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области на мероприятия по оздоровлению детей;

р) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах ассигнований, предусмотренных министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен) на услуги коммунального комплекса;

с) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019 - 2025 годы, между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и министерством строительства и архитектуры Архангельской области, а также между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

т) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в целях финансового обеспечения приоритетных национальных проектов (программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

у) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, в целях своевременного осуществления расходов на оплату труда помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы и обеспечение деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" с возмещением указанных расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

ф) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в целях осуществления расходов на приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, между подразделом 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" и другими разделами, подразделами, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

х) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в рамках реализации региональной программы Архангельской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области";

ц) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в случае принятия решения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям Архангельской области на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера в соответствии с решением комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в части уменьшения ассигнований, предусмотренных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Архангельской области, и увеличения ассигнований резервного фонда Правительства Архангельской области для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

ч) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями классификации расходов бюджетов путем детализации направления расходов в составе целевой статьи;

ш) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в целях увеличения ассигнований, предусмотренных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального (межмуниципального) характера на территории Архангельской области в соответствии с решением комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в случае недостаточности указанных средств;

щ) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренного на реализацию областной адресной инвестиционной программы (за исключением экономии, возникшей в рамках средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета или иных целевых средств), в части следующих расходов:

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и на услуги авторского надзора;

на проектирование и строительство объектов здравоохранения;

э) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы.

3. Установить, что:

а) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания убытков (недополученных доходов), возникших в результате государственного регулирования тарифов (цен) на услуги коммунального комплекса, за счет средств казны Архангельской области, производится за счет соответствующих ассигнований, предусмотренных министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" в рамках подпрограммы "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", без внесения изменений в настоящий закон в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) исполнение судебных актов и мировых соглашений, вынесенных (заключенных) в отношении объектов областной адресной инвестиционной программы, по возмещению причиненного вреда (уплате неустойки, пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами; по возмещению истцам судебных издержек (возмещению расходов на уплату государственной пошлины, оплату услуг представителя и иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах); по возврату неосновательного обогащения производится за счет экономии, возникшей по итогам проведения конкурсных процедур по объектам областной адресной инвестиционной программы (за исключением экономии, возникшей в рамках средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов или иных целевых средств), без внесения изменений в настоящий закон в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7 статьи 12 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон является распределение зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных:

а) агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области по подразделу 0310 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность", целевой статье 09 2 00 71520 "Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями", виду расходов 870 "Резервные средства";

б) министерству транспорта Архангельской области по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", целевой статье 68 0 00 7323Д "Резерв средств на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера (дорожный фонд Архангельской области)", виду расходов 870 "Резервные средства";

в) министерству финансов Архангельской области по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье 70 0 00 71480 "Резервные средства на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов", виду расходов 870 "Резервные средства".

Использование резервных средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в порядке, установленном Правительством Архангельской области.

5. Установить, что министерство финансов Архангельской области в ходе исполнения областного бюджета с учетом фактически складывающегося дефицита областного бюджета вправе принимать решения о сокращении объемов заимствований без внесения изменений в утвержденные показатели программы государственных внутренних заимствований Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

6. Установить, что Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу вправе осуществлять в 2022 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, в бюджеты муниципальных образований Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Установить, что в 2022 году операции с межбюджетными трансфертами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, при исполнении местных бюджетов учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в органах Федерального казначейства.

7. Установить, что при поступлении (изменении) лимитов бюджетных обязательств, отражаемых на открытых в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу лицевых счетах для учета операций по переданным полномочиям получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, министерство финансов Архангельской области вправе внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон.

8. Установить, что при выделении Архангельской области из федерального бюджета за счет средств нераспределенного резерва дополнительных субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений для финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением мер пожарной безопасности, тушением лесных пожаров и воспроизводством лесов, расположенных на землях лесного фонда, пострадавших в результате стихийных бедствий, а также с выполнением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, объемы или виды которых не были согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства в установленный срок, из-за того что необходимость осуществления указанных расходов возникла в текущем финансовом году, министерство финансов Архангельской области вправе вносить соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон.

9. Установить, что при поступлении в доход областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим законом, указанные средства направляются по целевому назначению на увеличение соответствующих расходов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон.

10. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся на 1 января 2022 года в связи с недостижением государственными бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области утвержденных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Архангельской области порядке возврату в областной бюджет.

11. Установить, что при согласовании главным распорядителем средств федерального бюджета - Федеральным агентством лесного хозяйства перераспределения средств субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, предусмотренных министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, министерство финансов Архангельской области вправе вносить соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон.

12. Установить в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, получаемые на основании государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), заключаемых в 2022 году, источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из областного бюджета:

а) субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые из областного бюджета (бюджетов муниципальных образований Архангельской области) на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий (грантов в форме субсидий) государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области (муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципальных образований Архангельской области)) и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации национальных проектов;

б) бюджетные инвестиции, предоставляемые юридическим лицам из областного бюджета по договорам о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в) субсидии, предоставляемые из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области), индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам - участникам мероприятий "Стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники и оборудования" и "Стимулирование приобретения оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области;

г) авансовые платежи, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий (грантов в форме субсидий), бюджетных инвестиций, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии (гранты в форме субсидий) и бюджетные инвестиции;

д) субсидии, предоставляемые из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд "Развитие", некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области";

е) расчеты по государственным (муниципальным) контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым начиная с 2022 года на сумму более 50000000,00 рубля в рамках реализации национальных проектов получателями средств областного бюджета (бюджетов муниципальных образований Архангельской области), государственными бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области (муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных образований Архангельской области);

ж) расчеты по государственным (муниципальным) контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями средств областного бюджета (бюджетов муниципальных образований Архангельской области), государственными бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области (муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных образований Архангельской области) на сумму более 50000000,00 рубля, предметом которых является строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов государственной (муниципальной) собственности Архангельской области, включая государственные (муниципальные) контракты (контракты), источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюджету Архангельской области в рамках реализации адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы";

з) расчеты по контрактам (договорам), заключаемым исполнителями и соисполнителями на сумму более 600000,00 рубля в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов (контрактов), предусмотренных абзацами седьмым и восьмым настоящего пункта;

и) расчеты по государственным контрактам (контрактам), договорам, заключаемым получателями средств областного бюджета, государственными бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области на сумму более 50000000,00 рубля, предметом которых является закупка лекарственных средств и (или) оказание услуг по обеспечению лекарственными препаратами, их транспортировке и хранению.

13. В случае принятия решения Правительства Российской Федерации об обеспечении казначейского сопровождении средств, выделяемых из областного бюджета, Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуществляет казначейское сопровождение средств, получаемых на основании государственных (муниципальных) контрактов (контрактов), договоров, заключаемых на сумму, установленную соответствующим распоряжением Правительства Российской Федерации.

14. Установить, что остатки средств в валюте Российской Федерации, находящиеся на счетах, открытых в Центральном банке Российской Федерации, в кредитных организациях, источником образования которых являются предоставленные из областного бюджета субсидии Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд "Развитие" в целях финансового обеспечения ее деятельности, не использованные по состоянию на 1 января 2022 года, подлежат не позднее 1 апреля 2022 года перечислению на казначейские счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, с отражением на соответствующих лицевых счетах для использования Микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд "Развитие" в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий.

Статья 12. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление исполнительными органами государственной власти Архангельской области, осуществляющими функции в соответствующей сфере деятельности, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 20 к настоящему закону.

Статья 13. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем резервного фонда Правительства Архангельской области для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 2022 год в сумме 195043400,00 рубля, на 2023 год в сумме 195043400,00 рубля и на 2024 год в сумме 195043400,00 рубля.

2. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов средства областного бюджета на:

а) ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера на 2022 год в сумме 19180840,00 рубля, на 2023 год в сумме 45000000,00 рубля и на 2024 год в сумме 44302874,00 рубля в составе подраздела 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела 0400 "Национальная экономика";

б) финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на 2022 год в сумме 24665500,00 рубля, на 2023 год в сумме 23984980,00 рубля и на 2024 год в сумме 23984980,00 рубля в составе подраздела 0310 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" раздела 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность";

в) финансовое обеспечение повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2022 год в сумме 985254200,00 рубля, на 2023 год в сумме 1440825310,70 рубля и на 2024 год в сумме 429648950,00 рубля в составе подраздела 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы";

г) осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов на 2022 год в сумме 1701422450,00 рубля, на 2023 год в сумме 1724422450,00 рубля и на 2024 год в сумме 6477422450,00 рубля в составе подраздела 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы".

3. Порядок использования бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Архангельской области.

Статья 14. Урегулирование денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью

1. Установить, что в 2022 году допускается урегулирование денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью способами, на условиях и в порядке, которые установлены настоящим законом и постановлением Правительства Архангельской области.

В целях настоящей статьи к денежным обязательствам перед Архангельской областью приравниваются обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по уплате в областной бюджет денежных сумм, требовать уплаты (взыскания) которых в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и заключенными договорами (контрактами, соглашениями) уполномочены исполнительные органы государственной власти Архангельской области, подведомственные им государственные казенные учреждения Архангельской области и иные получатели средств областного бюджета. Требования настоящей статьи не распространяются на отношения, связанные с предоставлением отсрочек (рассрочек) уплаты задолженности по арендной плате, а также отсрочек внесения арендной платы за использование лесных участков, поступающей в областной бюджет, которые регулируются отдельным постановлением Правительства Архангельской области.

2. Способами урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью (далее - реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью) в 2022 году являются:

а) предоставление отсрочки исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему) перед Архангельской областью;

б) предоставление рассрочки исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему) перед Архангельской областью.

3. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью осуществляется на основании соглашений, в том числе мировых соглашений, заключаемых в соответствии с законодательством о гражданском судопроизводстве, законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах, законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) (далее в настоящей статье - соглашения).

4. Соглашения заключаются между должниками по денежным обязательствам перед Архангельской областью и получателями средств областного бюджета, которые от имени Архангельской области уполномочены требовать уплаты (взыскания) денежных сумм по денежным обязательствам.

5. Соглашения заключаются на основании распоряжений Правительства Архангельской области о реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью (далее в настоящей статье - распоряжения Правительства Архангельской области).

6. Должностные лица исполнительных органов государственной власти Архангельской области, подведомственных им государственных казенных учреждений Архангельской области и иных получателей средств областного бюджета не вправе подписывать соглашения (голосовать на собраниях кредиторов за мировые соглашения, заключаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)) или совершать иные действия, приводящие к реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью, если отсутствуют соответствующие распоряжения Правительства Архангельской области или соглашения содержат условия, не соответствующие указанным распоряжениям Правительства Архангельской области.

7. Основными условиями реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью являются:

а) выплата основного долга по денежному обязательству перед Архангельской областью в срок, не превышающий пяти лет со дня заключения соглашения;

б) взимание платы за пользование средствами областного бюджета за период реструктуризации денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) перед Архангельской областью в размере, предусмотренном условиями соответствующего денежного обязательства;

в) предоставление должником по денежному обязательству перед Архангельской областью обеспечения исполнения своего обязательства по возврату основного долга, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением. Способами обеспечения исполнения данного обязательства являются способы, предусмотренные пунктом 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

г) проведение предварительной проверки финансового состояния юридического лица - должника по денежному обязательству перед Архангельской областью, его гаранта или поручителя в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области;

д) согласие должника по денежному обязательству перед Архангельской областью на осуществление уполномоченными органами государственной власти Архангельской области проверок соблюдения должником условий, целей и порядка реструктуризации денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) перед Архангельской областью;

е) наличие положения об ответственности должника по денежному обязательству перед Архангельской областью за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью устанавливаются постановлением Правительства Архангельской области. При этом Правительство Архангельской области вправе устанавливать дополнительные условия реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью, в том числе критерии, которым должны соответствовать должники, имеющие право на реструктуризацию денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Архангельской областью.

Статья 15. Приостановление действия отдельных положений областных законов

Приостановить:

а) с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года действие пункта 4 статьи 11 областного закона от 22 февраля 2013 года № 613-37-ОЗ "О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2013, № 37, 41, 4; 2014, № 13; 2015, № 22; 2016, № 31; 2017, № 40; 2018, № 4; 2019, № 13; 2020, № 22);

б) до 31 декабря 2024 года действие статей 2 и 3 областного закона от 30 сентября 2011 года № 330-24-ОЗ "О статусе административного центра Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2011, № 24; 2012, № 33; 2013, № 2, 3; 2014, № 13; 2015, № 22; 2016, № 31; 2017, № 40; 2018, № 4; 2019, № 13; 2020, № 22).

Статья 16. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский







