Закон Архангельской области от 22 декабря 2021 года № 521-31-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области (далее - территориальный фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 26 168 119,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 25 670 964,8 тыс. рублей;

за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 438 165,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 26 168 119,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2023 год в сумме 27 593 453,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 29 216 634,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2023 год в сумме 27 593 453,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 29 216 634,4 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета территориального фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учесть в бюджете территориального фонда прогнозируемые доходы по основным источникам:

1) на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетом территориального фонда в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) в 2022 году согласно приложению № 5 к настоящему закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему закону.

2. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда, получаемые в 2022 году в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из областного бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются:

1) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, в том числе на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации;

2) на формирование нормированного страхового запаса территориального фонда в части средств, направляемых на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

3) на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения;

4) на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) в 2022 году согласно приложению № 7 к настоящему закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к настоящему закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас территориального фонда

1. Установить размер нормированного страхового запаса территориального фонда:

1) на 2022 год в сумме 2 600 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 2 600 000,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 2 600 000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса территориального фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета территориального фонда на 2022 год

1. Установить, что остатки средств бюджета территориального фонда на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования в 2021 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежат возврату в доход бюджетов, из которых они были ранее предоставлены.

2. Установить, что остатки средств бюджета территориального фонда на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате их неполного использования в 2021 году, за исключением средств, подлежащих возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, в том числе на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись территориального фонда.

3. Установить, что остатки средств бюджета территориального фонда на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования в 2021 году средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются территориальным фондом в 2022 году на те же цели с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись территориального фонда.

4. Установить, что средства, поступившие из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и областного бюджета в соответствии с решениями о наличии у территориального фонда потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных по состоянию на 1 января 2022 года, направляются территориальным фондом на финансовое обеспечение расходов территориального фонда, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

5. Установить, что средства обязательного медицинского страхования прошлых лет, возвращаемые в бюджет территориального фонда страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями, источником которых являлась субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

6. Установить, что доходы, поступившие на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, в том числе на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, и на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись территориального фонда.

7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 22 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области" основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи территориального фонда без внесения изменений в настоящий закон являются:

1) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по направлению расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" целевой статьи "Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования", в случае изменения объема бюджетных ассигнований, необходимого для оплаты медицинской помощи, оказанной на территории других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территории Архангельской области, с целью своевременного осуществления расходов на оплату медицинской помощи;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по направлению расходов "Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования" целевой статьи "Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования";

4) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по направлению расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" целевой статьи "Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования" (за исключением увеличения расходов на оплату труда).

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский







