Закон Чеченской Республики от 21 декабря 2021 года № 65-РЗ "О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Парламентом Чеченской Республики 16 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 110 691 814,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 93 844 903,2 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 16 846 910,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 125 389 086,4 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 14 697 272,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 98 806 845,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 81 260 110,2 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 17 546 735,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 105 084 056,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 87 183 095,2 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 17 900 961,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 103 279 838,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 595 145,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 105 971 981,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 080 608,6 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2023 год в сумме 4 472 992,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 887 925,1 тыс. рублей.

Статья 2. Прогноз поступления доходов в республиканский бюджет

1. Утвердить прогноз поступления доходов в республиканский бюджет на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить прогноз поступления доходов в республиканский бюджет на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов формируются за счет федеральных, региональных налогов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", Законом Чеченской Республики от 19 ноября 2009 года № 63-РЗ "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в республиканский бюджет", Законом Чеченской Республики "Об установлении единых нормативов отчислений от транспортного налога в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики" и приложением 5 к настоящему Закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Установить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Субсидии республиканскому бюджету из местных бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов пороговый уровень расчетных налоговых доходов местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя равным среднему уровню расчетных налоговых доходов местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя, увеличенному в 1,3 раза.

2. Утвердить объем субсидий, подлежащих перечислению в республиканский бюджет из местных бюджетов в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 26 737 639,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 27 395 920,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 28 964 152,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чеченской Республики на 2022 год в сумме 5 047 234,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 804 362,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 197 188,4 тыс. рублей.

6. Утвердить в составе бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов бюджетные ассигнования резервного фонда Главы Чеченской Республики в сумме 165 000,0 тыс. рублей ежегодно, резервного фонда Правительства Чеченской Республики в сумме 206 000,0 тыс. рублей ежегодно, резервного фонда Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 64 200,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление:

1) дотаций местным бюджетам на 2022 год в сумме 3 740 292,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 507 544,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 507 544,4 тыс. рублей;

2) субсидий местным бюджетам на 2022 год в сумме 3 277 827,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 776 756,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 823 043,7 тыс. рублей;

3) субвенций местным бюджетам на 2022 год в сумме 27 579 805,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 805 622,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20 103 488,7 тыс. рублей;

4) иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год в сумме 110 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

4. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2022 год - 0,901, на 2023 год - 0,901 и на 2024 год - 0,901.

5. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год - 0,808, на 2023 год - 0,808 и на 2024 год - 0,808.

6. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 16 к настоящему Закону) утверждается Правительством Чеченской Республики или уполномоченным им органом государственной власти Чеченской Республики.

Статья 8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год в сумме 9 450 197,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 829 930,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10 225 007,4 тыс. рублей.

Статья 9. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики предоставляются из республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренных Программой государственных внутренних заимствований Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики на срок до трех лет;

2) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, на срок до одного года;

3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на срок до трех лет.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей части, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, возникающих в связи с невыполнением плановых заданий по налогу на доходы физических лиц в связи с передислокацией войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, - по ставке 0 процентов;

3) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, - в размере 0,1 процента годовых;

4) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения обязательств по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Чеченской Республики бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета в соответствии с настоящей статьей, осуществляются в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования Чеченской Республики, государственный внутренний долг Чеченской Республики, предоставление государственных гарантий Чеченской Республики в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Чеченской Республики:

1) на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Чеченской Республики:

1) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Чеченской Республики:

1) на 2022 год в сумме 26 473,9 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 160 136,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 159 943,7 тыс. рублей.

4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Чеченской Республики:

1) на 1 января 2023 года в сумме 4 166 077,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2024 года в сумме 8 435 836,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2025 года в сумме 8 189 271,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чеченской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Установить, что Правительство Чеченской Республики в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете республиканского бюджета в объеме, предусмотренном Программой государственных внутренних заимствований Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

6. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в части 5 настоящей статьи, не утверждаются в составе источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи республиканского бюджета.

7. Установить, что Министерство финансов Чеченской Республики является уполномоченным органом Чеченской Республики по привлечению от имени Чеченской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете республиканского бюджета.

Статья 11. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2022 году

1. Установить, что акты Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики, принятые после вступления в силу настоящего Закона и влекущие дополнительные расходы, не предусмотренные настоящим Законом, должны предусматривать источник их финансирования.

2. Предоставить право Министерству финансов Чеченской Республики, главным распорядителям средств республиканского бюджета увеличивать в 2022 году бюджетные ассигнования республиканского бюджета в пределах поступивших в республиканский бюджет доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности государственными казенными учреждениями Чеченской Республики с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета и в бюджетные росписи главных распорядителей средств республиканского бюджета.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 7 статьи 65 Закона Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-РЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике" дополнительными основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Правительством Чеченской Республики;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета в соответствии с решениями Правительства Чеченской Республики;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственных программ Чеченской Республики между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей государственной программы.

4. Установить, что остатки средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных республиканскому бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета.

5. Установить, что доходы, фактически поступившие в республиканский бюджет в 2022 году сверх сумм, установленных приложением 1 к настоящему Закону, направляются в первоочередном порядке на уменьшение дефицита бюджета без внесения изменений в настоящий Закон.

6. Установить, что расходы республиканского бюджета финансируются по мере фактического поступления доходов и (или) источников финансирования дефицита республиканского бюджета и с учетом его дефицита.

7. Правительство Чеченской Республики вправе определить перечень расходов республиканского бюджета, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

8. Правительство Чеченской Республики вправе установить ограничения по доведению до главных распорядителей средств республиканского бюджета лимитов бюджетных обязательств по расходам, за исключением расходов, включенных в перечень, предусмотренный частью 7 настоящей статьи, расходов на содержание органов государственной власти (государственных органов) Чеченской Республики и государственных казенных учреждений по обеспечению их деятельности, а также расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и средства дорожного фонда Чеченской Республики.

9. Установить, что погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2022 года, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета на 2022 год, если иное не установлено настоящим Законом, решениями Главы Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики.

10. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Управлению Федерального казначейства по Чеченской Республике могут быть переданы полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 12. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями Чеченской Республики и отдельными юридическими лицами, в 2022 году

Установить, что остатки средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Чеченской Республики, денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета, денежными средствами получателей средств из бюджета, денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Министерству финансов Чеченской Республики, перечисляются в 2022 году на счет республиканского бюджета, а также возвращаются на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики.

Статья 13. Приостановление действия отдельных положений законов Чеченской Республики

Приостановить на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года действие пунктов 1 и 2 части 1, частей 2 и 5 статьи 11 Закона Чеченской Республики от 16 апреля 2017 года № 18-РЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и (или) должности государственной гражданской службы Чеченской Республики" (газета "Вести республики", 2017, 29 апреля, 16 декабря; 2018, 20 декабря; 2019, 18 декабря; 2020, 14 октября), части 2 статьи 5 Закона Чеченской Республики от 5 июля 2010 года № 25-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда и тружеников тыла" (газета "Вести республики", 2010, 21 июля; 2011, 18 марта; 2014, 1 ноября; 2015, 27 января; 2018, 3 марта; 2019,3 апреля), части 10 статьи 3 Закона Чеченской Республики от 19 февраля 2009 года № 8-РЗ "О пособии на ребенка" (газета "Вести республики", 2009, 27 февраля; 2014, 21 марта; 2015, 26 ноября; 2016, 1 июня; 2017, 19 июля; 2018, 3 марта).

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров







