Закон Чеченской Республики от 21 декабря 2021 года № 60-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Парламентом Чеченской Республики 16 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 20 481 102,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20 426 801,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 20 481 102,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 21 599 439,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21 545 138,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 22 874 574,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 22 820 272,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 21 599 439,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 22 874 574,6 тыс. рублей.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда:

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 настоящему Закону.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховой медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Чеченской Республики, в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

2. Установить, что все не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

3. Остатки средств бюджета Фонда, не использованные на 1 января 2022 года на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются Фондом в 2022 году на те же цели с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, получаемые в 2022 году сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2022 год в сумме 1 754 301,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 754 301,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 754 301,7 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров







