До 31 декабря россияне смогут поменять пенсионный фонд

Там напомнили, что прием заявлений застрахованных лиц о переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика (им может быть негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд РФ) к другому (например, из одного НПФ в другой или из НПФ обратно в ПФР) завершился 1 декабря.

При этом если человек в течение года подал несколько заявлений о переходе, то рассмотрено будет первое заявление, а не последнее. Но если вдруг гражданин передумал менять страховщика или захотел, чтобы вступило в силу не первое, а следующее заявление, то необходимо не позднее 31 декабря 2021 года подать уведомление об отказе от смены страховщика. Подать такое уведомление можно в любую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ независимо от места регистрации. Предварительно нужно записаться на прием. Более удобный способ подачи уведомления - через личный кабинет на портале госуслуг. Уточнить, какой пенсионный фонд управляет пенсионными накоплениями, можно в личном кабинете на сайте ПФР и портале госуслуг, а также в любой клиентской службе ПФР.

В то же время в ПФР обращают внимание на существенный нюанс. Если будет произведен досрочный переход к другому страховщику ранее, чем через 5 лет с момента последнего перевода, то это повлечет за собой потерю инвестиционного дохода. Сами пенсионные накопления переводятся в новый фонд до 31 марта.

С 2014 года действует "заморозка" на пополнение страховой части пенсии. Все взносы работодателей направляются на формирование страховой части пенсии. "Заморозка" продлена до 2024 года. При этом сформированные ранее пенсионные накопления продолжают "работать" и приносить инвестиционный доход. Воспользоваться накоплениями могут женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет. Заявление на выплату средств пенсионных накоплений удобнее всего подать в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале госулуг.

Права на пенсионные накопления есть у нескольких категорий граждан: людей 1967 года рождения и моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средства на свою будущую пенсию.