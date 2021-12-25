Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги через мобильный банк

Мошенники могут попытаться украсть деньги с карты, используя фишинговые ссылки для мобильного банка. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

По его словам, аферисты рассылают жертвам ссылки, которые ведут на сайты, похожие на официальные интернет-ресурсы кредитных организаций.

"Так действует только система фишинга: преступники создают "зеркало" официального приложения или сайта и крадут данные клиента", - объяснил специалист.

Для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, Кашкин рекомендовал регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк и не переходить по незнакомым ссылкам в интернете.