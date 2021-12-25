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25.12.2021 19:57
Рубрика: В мире

Елизавета II почтила в рождественской речи память супруга принца Филиппа

Текст: Александр Саможнев
Королева Елизавета II произнесла свою первую рождественскую речь после смерти мужа, принца Филиппа, в начале этого года. Начала она ее с отрывка из речи, которую произнесла в 1997 году в честь золотой годовщины свадьбы с Филиппом, герцогом Эдинбургским.

"Хотя для многих это время большого счастья и хорошего настроения, Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я понимаю, почему", - цитирует издание USA Today речь королевы.

Рядом с Елизаветой II лежала ее фотография с Филиппом, сделанная на их бриллиантовую годовщину свадьбы (2007 год) в Бродлендсе, Хэмпшир.

Королева нашла утешение в дани уважения жизни и работе Филиппа, пришедшей со всего мира. В отдельном заявлении королева сообщила, что весной следующего года в Вестминстерском аббатстве состоится благодарственная служба в честь Филиппа.

"Его чувство служения, интеллектуальное любопытство и способность извлекать удовольствие из любой ситуации - все это было неудержимо, - сказала Елизавета II во время речи. - Этот озорной, пытливый взгляд был таким же ярким в конце, как и тогда, когда я впервые увидела его".

Фото: REUTERS
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Однако она знает, что "он хотел бы, чтобы мы наслаждались Рождеством".

Тем временем полиция задержала в субботу 19-летнего жителя Саутгемптона, прорвавшегося на территорию Виндзорского замка.

"Мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием. В настоящее время он остается под стражей", - говорится на сайте британской полиции.

Правоохранители уточнили, что злоумышленнику не удалось проникнуть в помещения замка. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте.

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