Французская сеть магазинов одежды планирует покинуть российский рынок

Французский бренд одежды, обуви и аксессуаров Kiabi планирует покинуть рынок в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным агентства, в декабре компания начала переговоры о предварительном расторжении договором аренды с владельцами торговых центров.

"Мы уже уведомили всех партнеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России", - сообщили в пресс-службе ретейлера.

Согласно информации на сайте Kiabi, сейчас в России функционируют 17 магазинов в разных городах России, в том числе в Москве и Петербурге.