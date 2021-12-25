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25.12.2021 16:14
Рубрика: Общество

Гидрометцентр спрогнозировал погоду на Новый год

Текст: Ольга Игнатова
По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в последний день 2021 года в Москве начнется оттепель. Температура повысится до положительных значений, ожидается небольшой снег.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В течение дня ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса. При этом начало последней недели года в столичном регионе будет умеренно морозным. Ночью минус 11-13, днем - минус 7-9. В ночь на среду до минус 17.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В Санкт-Петербурге 31 декабря ожидается минус 5, в Калининграде днем - плюс 6 градусов. Самое теплое 31 декабря ожидается в Сочи: там плюс 12 и дождь. В Краснодаре - плюс 9. Почти столько же и в Симферополе. В Ялте - плюс 10. Кстати, температура воды в Черном море у берегов Сочи и Крыма примерно такая же, как и воздуха - плюс 12-13 градусов.

В Сибири 31 декабря ожидается довольно морозным. Так, в Красноярске минус 18-ть градусов. Почти такая же погода прогнозируется в Новосибирской и Томской областях. До минус 14-ти в Омской области. На Урале - в Свердловской, Челябинской областях - умеренно прохладно: минус 8 градусов. В Приморском крае 31 декабря холодно - минус 17-ть. А в Хабаровском крае вообще прогнозируется до минус 26-градусов. В ночь на 31 декабря 30-градусные морозы.

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