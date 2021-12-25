Глава католиков России назвал позитивное следствие пандемии

Поздравив всех российских католиков с наступившим праздником Рождества Христова, председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци напомнил, что праздник проходит "в особых условиях и для нашей страны, и для всего мира".

Эти условия создала эпидемия, которая, по словам католического архиепископа, "не желает оставить нас в покое".

- Болезнь уже унесла жизнь множества людей, и это не может не наполнять наши сердца скорбью, - сказал он во время торжественной мессы Рождества в столичном кафедральном соборе Непорочного Зачатия Девы Марии.

Многие люди, по его словам, пережили "настоящую тьму страха, недопонимания, невидения пути в будущее".

- Но глобальная трагедия показала и нечто иное… Она мгновенно возродила ощущение, что все мы в одной лодке, где проблемы одного человека являются проблемами всех и каждого. Мы осознали, что никто не спасется в одиночку - мы можем спастись только вместе, - цитирует слова архиепископа Пецци ТАСС.

Показаны примеры "незаметной, но героической помощи друг другу со стороны врачей и социальных работников, родных и близких, соседей, а также совсем не знакомых друг другу людей", отметил Павел Пеции.

Он призвал слушающих его запомнить, сохранить в своих сердцах и передать другим "свидетельства о героической вере и бескорыстной любви в этих трудных условиях". Они нужны, "чтобы поддерживать нашу надежду", подчеркнул архиепископ.

- Празднуя Рождество Христа, будем ожидать не чудесного избавления от проблем, а возможности быть для других присутствием Бога в этом мире, свидетелями его любви, из которой и ради которой сотворен этот мир, - заключил он.