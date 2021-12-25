Глава "Нафтогаза" Витренко не видит альтернативы российскому газу

Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных России источников, заявил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Физически суда с LNG (сжиженным природным газом - прим. ред.) на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG сейчас не может поступать через трубы", - цитирует издание РБК-Украина Витренко.

По его словам, на территории Польши нужно модернизировать систему газопроводов, чтобы физически газ мог поступить на Украину или, к примеру, из Германии через Польшу. Однако для этого нужно время и инвестиции со стороны Варшавы, которая ждет для этих целей деньги от Европы.

Глава "Нафтогаза" полагает, что диверсификацию поставок можно обеспечить строительством собственного LNG-терминала. Однако Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Возможно что-то изменится после возведения Стамбульского канала. "Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет", - резюмировал Витренко.

С начала сентября 2020 года Украина полностью перешла на покупку голубого топлива из России по виртуальному реверсу - около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию сырья. При этом утверждалось, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.