Главком ВМФ: "Генералиссимус Суворов" - наш стратегический аргумент

Средоточием военной и научной мощи назвал главком ВМФ адмирал Николай Евменов атомные подводные крейсеры четвертого поколения, что один за другим поступают в боевой состав российского флота, ритмично строятся и проходят испытания.

Поводом для такой оценки стал сегодняшний вывод из эллинга ракетоносца "Генералиссимус Суворов" - уже второго серийного, что был заложен в 2014 году и строился на "Севмаше" по проекту 09552 "Борей-А" Центрального конструкторского бюро "Рубин".

Обращаясь к участникам церемонии, главнокомандующий ВМФ отметил, что корабли проекта "Борей-А", к которым относятся уже переданные флоту "Князь Владимир" и "Князь Олег", доказали свою надежность и высокую боевую эффективность. Только что выведенный со стапеля крейсер "Генералиссимус Суворов" с ракетным комплексом "Булава" продолжает ту же серию.

- Это наш стратегический аргумент, - прямо заявил адмирал Евменов. - Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны. Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец…

Главком ВМФ выразил уверенность, что в наступающем году "Генералиссимус Суворов" выдержит все полагающиеся испытания и будет принят в княжескую семью "Бореев". Такую цель, напомним, определил на недавней коллегии Минобороны и министр Сергей Шойгу: прием в состав флота атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов" - приоритетная задача на 2022 год.

Николай Евменов сегодня подтвердил, что этот корабль, как и принятый накануне "Князь Олег", пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

- Уже более 20 лет не было такой массовой и закладки, и постройки, и приема новых кораблей, если иметь в виду ракетные подводные крейсеры, - констатировал главнокомандующий ВМФ. - Большая программа намечена и на следующий год. Думаю, что севмашевцы не подведут…

Как сообщает пресс-служба верфи, вслед за главкомом ВМФ участников строительства и экипаж нового корабля во главе с капитаном I ранга Виктором Артемовым поздравили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев, генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит и генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.