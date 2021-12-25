Как это было: АПЛ "Новосибирск" и "Князь Олег" глазами их строителей

Историки подводного флота и корабелы старшего поколения утверждают: такого не было как минимум полвека. Чтобы в один день сразу две новейшие атомные подлодки - стратегический ракетоносец серии "Борей-А" и многоцелевой подводный охотник из семейства "Ясень-М" - передавали в боевой состав ВМФ России.

Во вторник, 21 декабря 2021 года, это случилось.

Тот, кто смотрел в этот день новостные программы на главных российских телеканалах, смог узнать и военную тайну - имя командира АПЛ "Новосибирск". В этой должности его представил стране и миру президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Обращаясь к участникам церемонии по видеоконференцсвязи, он рассказал, что в семье капитана первого ранга Максима Шпирко в разные годы служили во флоте семь человек, и все были офицерами. Президент привлек внимание к этому факту, назвал примером сохранения традиций ВМФ, верного служения Родине и флоту.

В тот же день и тот же час вместе с капитаном I ранга Шпирко Андреевский флаг для своего корабля торжественно принимал командир стратегического ракетного крейсера "Князь Олег" Игорь Голубев. Его имя и звание (на тот момент - капитан II ранга) раскрыли на публике чуть раньше - в момент вывода нового ракетоносца из стапельного цеха для спуска на воду и последующих испытаний.

На плечах Шпирко и Голубева теперь не только каперанговские погоны, но и высочайшая ответственность перед флотом и страной за те корабли, что вверены их экипажам. Вместе с ними эту персональную ответственность разделяют еще как минимум два человека. Их имена не секретят так строго, как принято у военных, но и не светят без надобности на каждом углу.

На корабле и на заводе, где корабль рождается, этих людей в разные годы на разных этапах называли по-разному: руководитель работ, старший строитель, "крестный отец", "директор парохода". А еще - "царь, Бог и воинский начальник" в одном лице. Сейчас на "Севмаше" эта должность официально именуется "ответственный сдатчик".

На АПЛ "Новосибирск" это Максим Сидоренко. И первый серийный "Ясень-М" в его послужном списке тоже первый. А до этого был стратегический ракетоносец серии "Борей" - тот "заказ" Сидоренко вел в роли заместителя ответственного сдатчика.

- Оба проекта своеобразны и мне по-своему дороги, - говорит немногословный Максим Григорьевич. - Первая лодка - это, конечно, особенно теплые воспоминания, хотя не просто все получалось... А на "Ясене", который меньше габаритами, внутри не так просторно, как на стратегической лодке. Поэтому первое время и с моим ростом привыкать приходилось. Но ничего, ко всему люди привыкают. Вот и мы "сжились" - все нормально…

"Ясень", и тем более "Ясень-М" - проект сложный, отмечает Сидоренко. И потому в постройке занимает продолжительное время. Да и программа его испытаний весьма насыщенная.

- Но мы справились - за одну навигацию отходили и заводские, и государственные испытания. Предусмотренная программа, включая пуски ракет, выполнена. И показала полное соответствие характеристикам, заложенным в проект…

А еще, признается Максим, его "Новосибирск", очень красив внешне: стремительный, обтекаемый - как и другие корабли этой серии, спроектированные в "Малахите".

У экипажа и сдаточной команды ракетного крейсера "Князь Олег", который спроектирован в "Рубине", свои представления о прекрасном. И ревности к коллегам там не испытывают.

- Горжусь и благодарю судьбу, что довелось участвовать в создании этого прекрасного корабля, - признался ответственный сдатчик "Князя Олега" Михаил Ползиков. - Причем с самого начала: с момента контрактации и изготовления первых металлических блок-секций.

Коренной северянин, выросший в семье работников "Севмаша", он был назначен на эту должность в 31 год. Похоже, у руководителей верфи были на то весомые основания. Вот что писала о Ползикове заводская газета "Корабел".

"Учился во втузе - филиале Санкт-Петербургского кораблестроительного университета, по системе "завод-втуз". Практику проходил в корпусно-сварочном производстве, пять лет работал электросварщиком. По окончании учебы в 2005 году стал мастером на участке, который располагался в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Тогда-то и приметил его как перспективного молодого специалиста известный корабел Виталий Агафонов, бывший ранее ответственным сдатчиком на подводных лодках "Брянск" и "Томск".

- Этому человеку я доверял, к его мнению прислушивался, поэтому без особых раздумий пошел на собеседование, - рассказывает сам Михаил. - И с февраля 2006 года приступил к обязанностям строителя по корпусной части…

А потом - пять лет на строительстве головной АПЛ нового поколения "Юрий Долгорукий", в команде ответственного сдатчика Николая Семакова. Под руководством Семакова и его личном участии на "Юрии Долгоруком" выпестована целая плеяда молодых корабелов, которые теперь приняли на себя ответственные и важные заботы на строительстве кораблей проектов "Ясень" и "Борей".

- Эдуард Усов, Сергей Николаев, Сергей Котцов, Александр Рогатых, Дмитрий Кулаковский, - перечисляет Михаил Ползиков. - Их имена связаны с АПЛ "Северодвинск", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Казань" и другими строящимися или уже вошедшими в состав ВМФ подводными кораблями…

На головном "Юрии Долгоруком" Ползиков вел корпусные работы, занимался всей наружной частью корабля, спасательными устройствами и водяными системами. Потом была АПЛ "Князь Владимир", а с июня 2013-го - "Князь Олег". Этот "заказ", как уже сказано, он вел с момента закладки.

"Объем работы очень большой, - признавался Михаил Павлинович в газете "Корабел" перед этапом гидравлических испытаний. - В огромном количестве поступает вварочное насыщение корпусных конструкций, все надо ввести в графики, отслеживать ход работ. Нужны дополнительно сварщики, сборщики".

Преодолевать неизбежные трудности помогали опытные строители Андрей Добродеев, Иван Швецов, Игорь Дмитров. А трудности в таком деле как строительство современной атомной подводной лодки были, есть и будут всегда.

- Михаила знаю давно, - говорил в те напряженные дни Николай Семаков. - Грамотный, ответственный, умеет работать с людьми, способен оперативно решать серьезные производственные задачи. Уверен, что коллектив, которым он руководит на строительстве 205-го, цели добьется…

205-й - это номер заказа, если угодно, заводской "паспорт", по которому строили на "Севмаше" первый серийный ракетоносец "Борей-А". Строили на совесть, с горячим желанием передать флоту боеготовый корабль в установленные сроки. И желанный день настал: 21 декабря 2021 года "Князь Олег" поднял Андреевский флаг и был зачислен в состав ВМФ.

За экипаж Игоря Голубева и сдаточную команду "Князя Олега" в этот день радовалась вся семья Ползиковых. И сам Михаил Павлинович, и жена - учительница начальных классов, и трое их сыновей, и родители Михаила, и брат Александр, пошедший по его и родительским стопам...

"Рассказ о Михаиле Ползикове будет не полным, - снова цитирую заводскую многотиражку, - если не упомянуть о его спортивной закалке. Михаил много лет занимался флорболом, имеет звание мастера спорта, неоднократный чемпион России - в составе сборной Северодвинска".

И только "Юрий Долгорукий", а затем уже "Князь Олег" потребовали полной самоотдачи и не нормированного рабочего дня. Но спорт из жизни не ушел. Он, как и раньше, дисциплинирует, укрепляет характер, учит ставить достойные цели. И - побеждать.

Прямая речь

Максим Сидоренко, ответственный сдатчик АПРК "Новосибирск":

- Корабль прошел полный цикл заводских ходовых и государственных испытаний. Но еще до выхода в море и в самом начале ЗХИ мы сумели устранить замечания, которые возникли при испытаниях АПЛ "Казань" - головной в нашей серии. Корабли однотипные, требования к ним аналогичные, поэтому у нас была возможность сработать на опережение - разобраться по некоторым замечаниям и снять их на этапе заводских испытаний - до предъявления государственной комиссии.

А вообще за время работы на этом заказе у нас сформировался хороший, сильный коллектив строителей. И часть молодых ребят, которые здесь выросли в настоящих профессионалов, уверен, пойдут дальше, проявят себя на строительстве других заказов, а школа "Новосибирска" будет в помощь. Своим успехом мы обязаны, конечно, всему коллективу "Севмаша", проектно-конструкторским организациям, с которыми тесно взаимодействовали, поставщикам оборудования, военной приемке. Отдельное спасибо командиру корабля и экипажу - вместе с ними прошли и заводские ходовые, и государственные испытания. И смогли убедиться: экипаж ценит свой корабль и стремится овладевать всеми навыками в управлении им.

Михаил Ползиков, ответственный сдатчик РПКСН "Князь Олег":

- Никогда не пропадало чувство, что корабль растили как ребенка - насыщали его оборудованием, системами, прокладывали трубопроводы, кабельные трассы… В определенный момент у корабля "забилось сердце" - пустили собственный реактор, и дальше все стальное и холодное постепенно оживало. Мы учили корабль ходить, видеть, слышать - в общем чувства приятные, сравнимы с рождением нового человека.

"Князь Олег" - первый серийный корабль. При разработке его конструкторской документации многое изменено и дополнено в сравнении с кораблями предыдущей серии. Здесь полностью обновлены комплексы связи, комплекс радиолокации, навигации. Корабль стал тише под водой по акустическим характеристикам, быстрее, маневреннее. Есть элементы автоматизации, которые следят за правильностью выполнения экипажем той или иной последовательности действий. Человеческий фактор исключить нельзя, управляет кораблем человек, но при этом система помогает в какой-то сложный момент выбирать правильное решение. Или - предупредить о возможной неполадке, повреждении оборудования, нештатной ситуации...

У нашего корабля - новое, современное вооружение. Внедрено много нужных, тщательно продуманных конструкторских решений. А еще - сильный, сплоченный экипаж во главе с талантливым командиром. И нам не стыдно передавать полностью готовый, испытанный в море корабль.