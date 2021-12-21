Атомные подлодки "Новосибирск" и "Князь Олег" передали ВМФ России

Надеялись многие, но мало кто верил, что через полгода после "Казани" в боевой состав ВМФ передадут "Новосибирск" - уже серийный корабль того же, что и головная "Казань", проекта 855 "Ясень-М". Но скептикам и пандемии вопреки перегруженный заказами "Севмаш" в кооперации с КБ и поставщиками оборудования это сделать сумел.

Более того: в один день с экипажем многоцелевой АПЛ "Новосибирск" Андреевский флаг подняли на стратегическом ракетоносце "Князь Олег". Он заложен и строился по проекту "Борей-А" как первый серийный, а головным тут был "Князь Владимир" - передан Северному флоту в июне прошлого года.

Для Михаила Будниченко, который возглавляет "Севмаш" в качестве генерального директора с осени 2012-го, подлодки "Новосибирск", "Князь Олег" и головной "Князь Владимир" стали первыми "заказами", которые он вел с момента закладки до подписания приемного акта. И потому за первыми комментариями мы обратились именно к нему.

- Наша промышленность и Военно-морской флот переживают исторический момент, - заявил "РГ" руководитель крупнейшей в России оборонной верфи. - Головные корабли усовершенствованных проектов "Борей-А" и "Ясень-М" уже несут службу, подтверждая заложенные в них улучшенные тактико-технические характеристики. А теперь, впервые за последние 50 лет, подняты Андреевские флаги сразу на двух серийных кораблях. Линейку стратегических ракетоносцев продолжает "Князь Олег", многоцелевых - "Новосибирск"…

По словам Михаила Будниченко, "кооперация предприятий, которая была нарушена в 90-е годы, вновь собрана и нацелена на результат". А сам "Севмаш" вошел в ритмичный график, имеет предсказуемую загрузку, как минимум, на десять лет вперед и демонстрирует высокий темп работ.

Михаил Будниченко стал генеральным директором "Севмаша" осенью 2012 года. "Новосибирск", "Князь Олег" и "Князь Владимир" строились под его руководством с момента закладки. Фото: Максим Воркунков / ПО "Севмаш".

- Конструкторские бюро "Малахит" и "Рубин" спроектировали отличные корабли, которые кардинально отличаются от АПЛ предыдущего поколения и даже от крейсеров проектов "Ясень" и "Борей". Они ставят наш флот на ступень выше, - убежден генеральный директор "Севмаша". - В проекты модернизированных кораблей внедрены новые технические решения, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, маневренность, усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения. В АПЛ проекта "Ясень-М" повышена оперативность и качество боевого управления. Это самые малошумные крейсеры подводного флота России…

Особым образом собеседник "РГ" выделил тему импортозамещения. На кораблях модернизированной серии эта проблема решена: оборудование здесь исключительно отечественного производства, технологическая независимость нашего подводного кораблестроения обеспечена.

- Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность за ударную работу корабелам "Севмаша", специалистам конструкторских бюро "Рубин" и "Малахит", отметить тесное взаимодействие с Военным представительством 1059, Беломорской военно-морской базой и многочисленными контрагентскими организациями, - сказал в заключение Михаил Будниченко. - Уверен, что введенные в строй новые АПЛ "Князь Олег" и "Новосибирск" достойно продолжат свои проектные серии и укрепят боеспособность нашей страны. А их экипажи смогут успешно выполнять поставленные задачи в любой точке Мирового океана.

Видео предоставлено "РГ" пресс-службой ЦКБ "Рубин".