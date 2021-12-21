Глава "Рубина" рассказал о новых и перспективных российских подлодках

Сегодня подводный флот России пополнился ракетоносцем четвертого поколения "Князь Олег". А стратегические ядерные силы нашей страны, морская часть этой триады - еще одним носителем МБР "Булава". Новый корабль был заложен и строился по проекту 955 "Борей-А" Центрального конструкторского бюро "Рубин". Генеральный директор этого КБ Игорь Вильнит согласился ответить на вопросы "Российской газеты".

Игорь Владимирович, примите поздравления в этот знаменательный для "Рубина" и важный для ВМФ день. Расскажите, как было организовано взаимодействие КБ-проектанта с экипажем и сдаточной командой нового корабля?

Игорь Вильнит: С экипажем "Князя Олега" мы познакомились примерно два года назад - перед тем, как корабль был спущен на воду и начались его испытания. Конструкторы "Рубина" входят в состав сдаточной команды, она объединяет заводчан, конструкторов и военных. Когда подводная лодка достигает той степени готовности, что ее уже можно "обживать", на корабле постоянно находятся представители экипажа и контактируют по всем вопросам с нашими специалистами. А группа технического сопровождения от "Рубина" постоянно работает на "Севмаше" и, следовательно, на строящемся корабле. Наши специалисты входят в состав комиссий по приемке, в том числе в состав государственной комиссии по приемке корабля.

У себя в бюро, в Петербурге, экипаж "Князя Олега" мы еще не принимали, а вот экипаж "Князя Владимира" приезжал к нам уже дважды. И мы очень рады, что складывается традиция подобных встреч, они позволяют обсудить актуальные задачи.

"Князь Олег" - первый серийный "Борей-А". И морской этап его испытаний "уложили" в одну навигацию - лето и осень 2021-го. За счет чего такое удалось?

Игорь Вильнит: Заводские ходовые испытания и государственные испытания крейсера - это финальная стадия проверок всех качеств корабля. До этого крейсер проходил швартовные испытания у "заводской стенки", а еще раньше заводские специалисты совместно с сотрудниками "Рубина" и государственным заказчиком закрывали построечные удостоверения. В ходе этих работ проверялось функционирование всего оборудования лодки. Кроме того, в ходе гидравлических испытаний были подтверждены характеристики корпуса лодки и его герметичность.

К началу ходовых испытаний корабля у проектанта и завода-строителя не было никаких сомнений относительно качества построенного крейсера и его готовности к морскому этапу испытаний. Программа испытаний серийного корабля, утвержденная госзаказчиком, обеспечивает все необходимые проверки в течение одной навигации, что и было реализовано в ходе испытаний "Князя Олега".

Генеральный директор ЦКБ "Рубин" И.В. Вильнит на выводе со стапеля очередного ракетоносца. Фото: Олег Кулешов

В отработке ракетного комплекса для "Бореев", проведении ходовых и государственных испытаний уже пяти таких кораблей, включая АПЛ "Князь Олег", важную роль сыграл экипаж ТК-208 "Дмитрий Донской". Как оцениваете его заслуги и какой видите дальнейшую судьбу?

Игорь Вильнит: Это уникальная подводная лодка, которую наш генеральный конструктор Сергей Никитич Ковалев в силу особенностей ее конструкции справедливо называл самой надежной в мире. "Рубин" обеспечил проведение ремонта и модернизации "Дмитрия Донского". Сейчас он находится в хорошем техническом состоянии, однако срок службы любого корабля хоть и длителен, но все же, к сожалению, ограничен. Дальнейшую судьбу будет определять флот, но мы пока не расстаемся с экипажем, потому что, как вы справедливо заметили, "Донской" обеспечивает испытания своих более современных собратьев.

Всю линейку кораблей "Борей" и "Борей-А" ранжировали по срокам сдачи и уже назвали по именам. За время их создания конструкторская мысль на месте не стояла и стоять не будет, рождаются новые технологии и задачи. Как и чем будет отличаться "Князь Потемкин" (на этот день крайний в серии) от крейсера "Юрий Долгорукий" - первенца среди "Бореев"?

Игорь Вильнит: Поскольку речь идет о стратегических ракетоносцах, в силу понятных ограничений смогу ответить лишь предельно лаконично. Во-первых, как вы знаете, в отличие от первых трех кораблей, остальная серия строится по модернизированному проекту "Борей-А". Во-вторых, "Рубин" разработал и продолжает разрабатывать технические предложения таким образом, чтобы каждый новый крейсер и вся серия отвечали самым современным требованиям.

В отчете вашего КБ за 2020 год сказано, что "строительство новых серийных подводных лодок по текущим проектам будет завершено в 2022 - 2025 годах". И что уже сейчас "ведутся проектные работы по перспективным кораблям и подводным лодкам новейшего поколения". Как учитываются при этом тенденции в мировом подводном кораблестроении?

Игорь Вильнит: Поскольку до этого мы говорили о подводных лодках типа "Борей", сразу отмечу, что ракетоносцы этой серии - самые современные в мире и отвечают всем требованиям, которые предъявляются к кораблям четвертого поколения. Что же касается определения облика кораблей будущего, необходимо учитывать целый ряд обстоятельств, зачастую противоречивых.

Очевидно, что облик корабля в наибольшей степени определяется теми задачами, которые этот корабль должен будет решать. Формулировка этих задач и функциональных требований - дело заказчика. Несомненно, отечественный Военно-морской флот внимательно следит за развитием тех сил и средств, в том числе подводных, которые будут противостоять нашим подводным лодкам, и формирует задания на новые проекты с учетом этих наблюдений. Аналогичный подход используют и за рубежом.

Наиболее динамично развиваются взгляды на главное качество подводных лодок - скрытность. Постоянное усложнение требований к скрытности приводит к необходимости совершенствовать не только обводы и энергетическую установку, но и комплексы навигации и связи, системы жизнеобеспечения, прочные и легкие конструкции и многие другие компоненты. Обратной стороной функциональности является стоимость…

Чем сложнее решаемые задачи и шире возможности корабля, тем выше его стоимость?

Игорь Вильнит: Более того: рост стоимости подводных лодок ведет к сокращению их численности, что, в свою очередь приводит к стремлению расширить их функциональность, то есть опять увеличить стоимость. Необходимость удержания в приемлемых пределах стоимости лодок, а точнее, стоимости их жизненного цикла, можно считать главной "мировой тенденцией" последних десятилетий.

Третья составляющая - реальные возможности промышленности, которая должна осваивать выпуск новых, все более сложных комплексов, причем делать это в заданные сроки. Нахождение разумного баланса между стремлением повышать характеристики, возможностями промышленности и необходимостью укладываться в бюджетные ограничения является, пожалуй, самой сложной задачей при проектировании кораблей нового поколения. В поиске этого баланса все проектанты применяют похожие методы и идут близкими путями.

Вернемся к главному событию этого дня. Оно итожит работу очень широкой научно- производственной кооперации...

Игорь Вильнит: От имени коллектива ЦКБ "Рубин" я поздравляю военных моряков, завод-строитель "Севмаш", всех контрагентов с этим большим праздником. Мы благодарны военным морякам за доверие и осознаем ответственность, которую несем как проектант. "Рубин" будет осуществлять техническое сопровождение крейсера и обеспечивать дальнейшее строительство серии - так, чтобы новые корабли заступали на боевую службу по графику, утвержденному государственным заказчиком. А "Князю Олегу" - семь футов под килем!

Видео предоставлено "РГ" пресс-службой ЦКБ "Рубин".