Какие страны сейчас открыты для россиян

Пандемия продолжает менять правила международного туризма: одни страны открывают границы для иностранных путешественников, другие, напротив, - ужесточают ограничения под давлением распространения новых штаммов коронавируса. Рассказываем, какие страны на данный момент готовы принять российских туристов и какие документы им потребуются.

Страны, которые принимают туристов с вакциной "Спутник V" без ПЦР-теста

Албания

✈ Прямое чартерное авиасообщение.

Нужна ли виза? До 31 декабря 2021 года действует безвизовый режим. В стране можно находиться до 90 дней с даты въезда, но не более 180 дней в год. В другое время туристы могут въехать в Албанию по шенгенской, британской, ирландской или американской визе.

Условия въезда по COVID

Необходимо предоставить на выбор:

· сертификат от полной вакцинации (с введения последнего компонента "Спутника V" должно пройти 2 недели)

· отрицательный ПЦР-тест не ранее 72 часов до прибытия (с данными загранпаспорта)

· экспресс-тест на антиген не ранее 48 часов до прибытия

· справка о перенесенном заболевании за последние полгода

Все документы должны быть предоставлены на английском языке.

Кстати: Эти правила распространяются и на туристов, следующих транзитом.

Какие вакцины признаются? В стране признаются "Спутник V", Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac.

Действующие ограничения: Все музеи, кафе и рестораны принимают посетителей. Комендантский час с 23:00 до 06:00, масочный режим. За отсутствие маски штраф 3000 албанских лек (примерно 2100 руб.).

Полезные контакты:

Посольство РФ в Тиране : + 355 4 225-60-40

Экстренная связь: +355 4 225-60-40

Армения

✈ Действует прямое авиасообщение. В неделю выполняется по 6 рейсов направлением Москва-Ереван, также есть рейсы из регионов.

Нужна ли виза? Нет. Между Россией и Арменией действует безвизовый режим. Въехать с целью туризма можно как по российскому паспорту, так и по заграничному.

Условия въезда по COVID

При въезде необходимо ,через мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19" предоставить один из двух документов:

· справку с отрицательным результатом теста ПЦР, сделанного не ранее 72 часов до вылета

· сертификат о полной вакцинации от COVID-19

Важно: После вакцинации разными препаратами должен пройти разный срок перед въездом. Так, туристы, вакцинированные "Спутником Лайт", смогут попасть в Армению без теста, если прививка была поставлена не менее, чем за 28 дней, т.е. 4 недели до прохождения границы. Для двухкомпонентных вакцин - "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" - срок не менее 14 дней с момента введения второй дозы.

Дети в возрасте до 7 лет не обязаны предъявлять никакие справки и сдавать тесты.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", Oxford/AstraZeneca, Sinovac.

Действующие ограничения: Социальное дистанцирование и масочный режим. С 1 января 2022 года для посещения общественных заведений и мероприятий потребуется сертификат вакцинации или ПЦР-тест.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Ереване : +374 10 56-74-27

Экстренная связь: +374 94 00-47-95, +374 10 54-52-18

Болгария

✈ Выполняются регулярные рейсы в Софию, Варну и Бургас. Вылеты возможны из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Минеральных Вод.

Нужна ли виза? Да, нужна болгарская национальная или шенгенская виза.

Условия въезда по COVID

Для въезда в Болгарию необходимо предоставить один из документов:

· отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов

· сертификат о вакцинации с данными заграничного паспорта

· справка с результатом экспресс-теста, сделанного не ранее 48 часов до вылета

· документ о перенесенном заболевании (с момента выздоровления должно пройти не более 180 дней)

Все документы предоставляются на английском языке.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield, Sinovac, Sinopharm.

Действующие ограничения: Масочный режим в транспорте и общественных местах. Заполняемость ресторанов, кафе, театров, кинотеатров, бассейнов - не более 50%. Для посещения таких мест потребуется "зеленый сертификат", являющийся свидетельством того, что человек вакцинирован, переболел или имеет отрицательный результат теста ПЦР.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Софии : +359 2 963-16-63, +359 2 963-09-14, +359 2 963-09-12

Экстренная связь: +359 887 796-382

Босния и Герцеговина

✈ Прямое авиасообщение пока не восстановлено. Добраться из России можно с помощью пересадки, например, в Белграде.

Нужна ли виза? Россиянам можно въезжать в страну без визы при условии, что общая продолжительность пребывания в стране не превышает 30 дней. Для более продолжительного визита необходима виза.

Условия въезда по COVID: Карантинные меры при въезде в Боснию и Герцеговину отменены. Всем въезжающим необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19 не старше 48 часов, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе (в период от 14 до 180 суток до приезда).

Детям до 7 лет данные документы не нужны, если у сопровождающих его родителей или опекунов есть одна из таких справок.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac.

Действующие ограничения: Комендантский час отменен. Соблюдается масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Боснии и Герцеговине : +387 33 668-147

Экстренная связь: +387 63 690-176

Венгрия

✈ Прямое авиасообщение восстановлено. С 24 июля - по 4 рейса в неделю по маршруту Москва-Будапешт. Санкт-Петербург - Будапешт - 2 раза в неделю.

Нужна ли виза? Да. Для въезда в Венгрию россиянам необходима действующая шенгенская виза или одноразовая туристическая виза. Для того, чтобы получить последнюю необходимо к заявлению приложить авиабилет с собственным кодом бронирования авиакомпании или отеля. Заявления на такие шенгенские визы принимаются только для поездок, которые совершаются в течение трех месяцев с момента подачи документов.

Условия въезда по COVID: Для въезда российским туристам потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до поездки, или сертификат вакцинации.

Какие вакцины признаются? Венгрия признает все российские вакцины, а также Sinopharm/Beijing, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Действующие ограничения: масочный режим.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Венгрии : +36 1302-52-30; +36 332-47-48; +36 269-01-52

Экстренная связь: +36 309 33-86-05

Грузия

✈ Прямых рейсов нет, но можно добраться с пересадками. Открыта сухопутная граница в пункте Казбеги - Верхний Ларс, однако для ее пересечения необходимы особые основания (учеба, работа, лечение).

Нужна ли виза? Для туристической поездки или посещения родственников в Грузии россиянам не нужна виза. При въезде необходимо предъявить заграничный паспорт. Срок разрешенного безвизового пребывания в стране - 1 год.

Условия въезда по COVID

При въезде в Грузию нужно предъявить на выбор:

· Отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов до выезда, в т.ч. для детей

· Сертификат о полной вакцинации (подходят все российские вакцины, кроме "Спутника Лайт"), с момента введения второго компонента должно пройти не менее 14 дней.

По этой причине туристы, получившие только один компонент вакцины на момент прибытия в Грузию, должны предоставить ПЦР-тест, сделанный не более чем за 3 дня до выезда.

Важно: Не позднее 48 часов до прибытия в Грузию нужно заполнить специальную форму.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", Oxford/AstraZeneca.

Действующие ограничения: В Грузии введены "Зеленые паспорта" для посещения общественных мест. Получить его можно, скачав приложение CovidPass Georgia. Также действует масочный режим.

Полезные контакты:

Секция интересов РФ при посольстве Грузии : +995 32 291-24-06, 291-26-45, 291-26-75

Экстренная связь: +995 32 291-24-53

Египет

✈ Осуществляются прямые регулярные рейсы в Каир из нескольких городов России. Кроме того, восстановлено чартерное авиасообщение с курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Нужна ли виза? Да. Возобновлена выдача электронных туристических виз. Можно оформить на выбор однократную туристическую визу ($25) или многократную визу ($60). Полученный документ надо предъявить в распечатанном виде на паспортном контроле.

Условия въезда по COVID

· Полностью вакцинированные туристы могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов при условии предоставления сертификата с QR-кодом. С момента введения второго компонента "Спутника V" должно пройти не менее 14 дней.

· Невакцинированные граждане в возрасте от 12 лет должны предоставить в аэропорту распечатанный и проштампованный оригинал c отрицательным результатам ПЦР-теста.

При этом должны учитываться следующие моменты:

- со времени прохождения теста должно пройти не более 72 часов,

- документ должен быть выдан официальной лабораторией, заверен печатью или содержать QR-код,

- документ должен быть на английском или арабском языке.

Важно: Прибывающим в Египет необходимо заполнить форму Health Declaration Form на борту самолета.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac.

Действующие ограничения: Масочный режим. При входе в отели установлены устройства для измерения температуры. При заезде и выезде туристов из гостиниц дезинфицируется багаж.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Египте : +20 23 748-93-53, +20 23 748-93-54, +20 23 748-93-55, +20 23 748-93-56

Экстренная связь: +20 12 8009-50-99

Киргизия

✈ Выполняются регулярные рейсы в Бишкек и Ош из нескольких городов России.

Нужна ли виза? Не нужна. Для въезда достаточно российского паспорта.

Условия въезда по COVID

При въезде требуется предъявить на выбор:

· Справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до прибытия. Дети до 5 лет освобождаются от тестирования.

· Сертификат о вакцинации

Какие вакцины признаются? "Спутник V", "Спутник Лайт", Sinopharm/Beijing

Действующие ограничения: масочный режим.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Бишкеке : +996 312 61-09-05, 61-08-91, 61-14-32, 61-02-94, 61-04-73

Экстренная связь: +996 312 610-905, +996 312 610-891

Северная Македония

✈ Выполняются регулярные рейсы Москва-Скопье (1 рейс в неделю). Также можно добраться с пересадками в Белграде или Стамбуле.

Нужна ли виза? Россияне смогут приезжать в Северную Македонию без виз до 15 марта 2022 года.

Условия въезда по COVID

Необходимо предоставить на выбор:

· отрицательный результат теста ПЦР, сделанный за 72 часа до поездки

· сертификат о вакцинации от коронавируса

· справку о перенесенном заболевании (не старше 45 дней)

Гражданам, следующим транзитом предъявлять справки не требуется, если срок транзита не превышает 5 часов.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac.

Действующие ограничения: Общенациональный комендантский час отменен, сняты все ограничения на часы работы общепита. Однако для посещения ресторанов, баров и кафе необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или результат ПЦР-теста.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Северной Македонии : +389 2 311-71-60

Экстренная связь: +389 7 547-94-29

Турция

✈ С 22 июня выполняются регулярные и чартерные рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум.

Нужна ли виза? Нет. Установлен безвизовый режим. Российские граждане могут находиться в Турции 60 дней без визы.

Условия въезда по COVID

Для въезда в Турцию нужно предоставить один из следующих документов:

· сертификат о полной вакцинации (последний компонент должен быть введен минимум 14 дней назад). При наличии сертификата ПЦР-тест не требуется

· справка о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. В данном случае первый ПЦР-тест должен быть сделан не ранее 28 дней до вылета в Турцию

· невакцинированные и не болевшие COVID-19 туристы старше 12 лет должны предоставить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного не ранее 72 часов до прибытия. Данный документ потребуется и для посадки на борт в России.

Кстати: все упомянутые выше документы должны быть на английском языке и оформлены через "Госуслуги".

Дети младше 12 лет освобождаются от справок с результатом ПЦР-теста.

Важно: Все въезжающие в Турцию должны в течение 72 часов до прибытия заполнить электронную анкету на сайте Минздрава для получения HES-кода. Анкету необходимо предъявить в распечатанном или электронном виде при регистрации на рейс.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Pfizer/BioNTech, Sinovac.

Действующие ограничения: масочный режим в общественных местах. В общественном транспорте, а также при внутренних перелетах требуется предоставить ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Вход в торговые центры осуществляется по HES-коду.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Турции : +90 12 439-21-83

Экстренная связь: +90 531 261-64-46

Хорватия

✈ Прямые рейсы выполняются по маршрутам Москва-Загреб, Москва-Сплит и Москва-Дубровник.

Нужна ли виза? Нужна хорватская национальная виза или мультишенген.

Условия въезда по COVID

Для въезда в Хорватию нужно предоставить на выбор:

· справку об отрицательном результате ПЦР-теста не старше 72 часов

· отрицательный результат экспресс-теста на антигены (не старше 48 часов)

· сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании

Также можно сделать тест после прилета с изоляцией до получения результатов.

Важно: Перед вылетов в Хорватию нужно заполнить специальную форму на сайте министерства туризма. При себе по время въезда необходимо также иметь подтверждения бронирования.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Действующие ограничения: масочный режим в помещениях и соцдистанция.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Хорватии : (8-10-385-1) 375-50-38, 375-50-39

Для экстренной связи: (+385-1) 375-50-38, (+385-1) 375-50-39

Черногория

✈ В настоящее время прямые рейсы не выполняются.

Нужна ли виза? На срок до 30 дней виза не требуется.

Условия въезда по COVID

Путешественники должны предоставить один из следующих документов:

· сертификат вакцинации, при этом с момента введения второго компонента должно пройти не более 6 месяцев

· отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 72 часов)

· справка о перенесенном заболевании

· антиген-тест (не старше 48 часов)

Обладателям ВНЖ и ПМЖ в Черногории тест и справки для въезда не нужны, но требуется соблюдение карантина в течение 10 дней (можно сократить, сдав после 6-го дня ПЦР-тест).

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing.

Действующие ограничения: комендантский час отменен. Вход в рестораны и кафе только по сертификату о вакцинации, справке о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тесту.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Подгорице : +382 2 027-24-60

Экстренная связь: +382 6 885-21-25

Страны, при въезде в которые потребуется ПЦР-тест

Австрия

✈ Частично возобновлено. Доступны рейсы по маршруту Москва-Вена. В другие города страны можно добраться только с пересадкой.

Нужна ли виза? Да. Необходима шенгенская виза. Заявление на ее получение можно подать в визовых центрах VFS Global.

Условия въезда по COVID

В Австрии ввели правило "2П+": привит, переболел, есть отрицательный результат ПЦР-теста. По прибытии необходимо предъявить тест ПЦР и один из следующих документов:

· сертификат о полной вакцинации одобренным в стране препаратом

· медицинская справка о перенесенном заболевании или свидетельство о выздоровлении за последние 180 дней (на английском или немецком языке)

Тем, у кого нет выше перечисленных документов нужно пройти 10-дневный карантин с прохождением тестирования на COVID-19 на пятый день.

Кстати: дети 12-18 лет, въезжающие в сопровождении вакцинированного взрослого, должны предъявить результат ПЦР-теста. В этом случае им не потребуется проходить карантин.

Важно: всем туристам за 72 часа до въезда в Австрию требуется пройти обязательную электронную регистрацию на сайте.

Какие вакцины признаются? Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Действующие ограничения: Посещать магазины, банки, отели, объекты общественного питания, салоны красоты смогут только вакцинированные граждане. Это правило не распространяется на продуктовые магазины и аптеки.

Полезные контакты:

Телефон Посольства РФ в Австрии : +4317121229, +4317138622, +4317131215

Экстренная связь: +43676842084400

Азербайджан

✈ 4 раза в неделю выполняются регулярные рейсы по направлению Москва-Баку, сухопутные границы закрыты.

Нужна ли виза? Для визита на срок до 90 дней виза не в Азербайджан не требуется.

Условия въезда по COVID:

· Всем, кроме детей младше года, для въезда в Азербайджан требуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки;

· Все пассажиры также должны предоставить сертификат о полной вакцинации или справку о перенесенной коронавирусной инфекции.

Для туристов младше 18 лет достаточно будет предъявления результата теста ПЦР.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Oxford/AstraZeneca, Sinovac.

Действующие ограничения: особый карантинный режим продлен до 1 марта 2022 года. Сохраняется масочный режим в общественных местах и на транспорте. Посещение торгово-развлекательных объектов, кинотеатров, ресторанов возможно только при наличии сертификатов о вакцинации или справки о перенесенном заболевании.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Баку : +994 12 597-08-70, +994 12 597-44-58

Экстренная связь: +994 50 270-26-59

Бахрейн

✈ Три раза в неделю прямые рейсы.

Нужна ли виза? Да, можно оформить визу по прибытию.

Условия въезда по COVID: c 19 декабря всем въезжающим в Бахрейн, включая вакцинированных, необходимо предъявить результат сделанного за 48 часов до вылета теста ПЦР. Документ обязательно должен быть с QR-кодом и на английском языке.

Также абсолютно всем пассажирам нужно установить приложение BeAware Bahrain и сдать три теста - по прибытии, на 5-й и на 10 день пребывания. Оплатить тесты можно в этом приложении или в специальном киоске в аэропорту ($96 за три теста).

Кстати: непривитым путешественникам старше 12 лет положен 10-дневный карантин.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", "Спутник Лайт" (для ревакцинации), Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing.

Действующие ограничения: масочный режим в общественных местах и общественном транспорте.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Манаме : +973 1772-52-22

Экстренная связь: +973 3940-32-37

Ботсвана

✈ Перелеты с пересадками. Открыты аэропорты в Габороне, Франсистауне, Касане и Мауне.

Нужна ли виза? Российским туристам для въезда сроком до 90 дней не нужна виза.

Условия въезда по COVID: Необходимо иметь при себе распечатанное медицинское свидетельство с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданное максимум за 72 часа до прибытия. Справка должна быть на английском языке. Это не относится к пассажирам младше 5 лет. По прибытии во всех аэропортах сдается еще бесплатный экспресс-тест на антиген. В случае положительного результата - карантин не менее 14 дней.

Кстати: Всем туристам необходимо иметь при себе медицинскую страховку, покрывающую лечение коронавируса.

Какие вакцины признаются? В Ботсване одобрены препараты от коронавируса Covaxin, Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinovac.

Действующие ограничения: по всей стране действует комендантский час с 20:00 до 04:00 как минимум до 31 января 2021 года.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Ботсване : +267-395-33-89

Для экстренных случаев: +267-395-33-74

Великобритания

✈ Выполняются регулярные рейсы в Лондон три раза в неделю.

Нужна ли виза? Да. Необходима британская виза. Оформляется около 21 дня.

Условия въезда по COVID

С 7 декабря все пассажиры, в т.ч. вакцинированные, должны предоставить ПЦР-тест или тест на антиген (не старше 48 часов). Исключение - дети младше 12 лет.

За 48 часов до поездки необходимо заполнить Passenger Locator Form и оплатить сдачу тестов (на второй и восьмой дни). Стоимость - около £200.

В течение 10 дней после въезда в Великобританию соблюдается самоизоляция. Срок карантина можно сократить, если сдать дополнительный ПЦР-тест на 5-й день. Однако это не избавляет от необходимости прохождения тестирования на 8-й день.

Какие вакцины признаются? Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Действующие ограничения: масочный режим и соблюдение дистанции.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Великобритании : +44 020 7243-14-10, +44 020 7221-44-82

Для экстренных случаев: +845-868-11-99 (доб. 930)

Венесуэла

✈ Выполняются регулярные прямые рейсы из Москвы.

Нужна ли виза? Если находитесь в стране до 90 дней, то виза не нужна.

Условия въезда по COVID

При въезде необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов на английском языке с печатью лаборатории.

Перед вылетом всем туристам необходимо зарегистрироваться на сайте для получения QR-кода. Его предъявляют в аэропорту. По прилету нужно дополнительно пройти тест на коронавирус (около $80). Результат будет доступен на этом сайте.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Sinopharm/Beijing.

Действующие ограничения: масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. Кроме островов Маргарита и Коче соблюдается комендантский час.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Венесуэле : +58 212 993-45-31, 993-43-95

Экстренная связь: +58 212 993-45-31

Вьетнам

✈ До апреля 2022 года разрешены только чартерные рейсы.

Нужна ли виза? Да. Безвизовый режим приостановлен. Авиакомпании продают билеты только пассажирам с визой на руках и оговоренным местом проживания во время поездки.

Условия въезда по COVID

До апреля следующего года въезд в страну туристам возможен только по пакетному туру. Перед поездкой во Вьетнам нужно заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья. Кроме того, необходимо предъявить следующие документы:

· Сертификат о вакцинации "Спутником V". После введения последней дозы вакцины до въезда во Вьетнам должно пройти минимум 14 полных дней, но не более 12 месяцев

· Отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов

· Страховку, покрывающую лечение коронавируса на сумму 50 тысяч долларов

Также необходимо установить приложения для отслеживания контактов и получения результатов тестов - IGOVN и PC-COVID.

По прибытии абсолютно все туристы сдают бесплатные экспресс-тест на коронавирус или ПЦР-тест.

Важно: Переболевшим коронавирусом, невакцинированным, а также детям 12-18 лет, которые не могут поставить прививку в силу возраста, въезд во Вьетнам закрыт.

Кстати: Минимальный период проживания туристов в отеле должен составлять не менее 7 ночей.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Covaxin, AICA, Hayat-Vax, Johnson& Johnson, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca.

Действующие ограничения: В Хошимине действует комендантский час. Выходы граждан на улицу и вся деятельность в городе прекращается с 18:00 до 06:00. В другие часы разрешено покидать дома для покупок продовольствия и медикаментов.

Туристы могут пользоваться только инфраструктурой своего отеля, в котором они должны находиться на протяжении всего тура. Исключение - выезд на экскурсии от туроператора.

Полезные контакты:

Посольство РФ во Вьетнаме : +84 243 833-69-91

Экстренная связь: +84 91 323-73-30

Греция

✈ Есть прямые рейсы из Москвы, Краснодара, Уфы, Екатеринбурга и Минеральных Вод.

Нужна ли виза? Да, нужна шенгенская виза.

Условия въезда по COVID

Все пассажиры перед вылетом должны заполнить Passenger Locator Form (PLF). QR-код необходимо предъявить при регистрации на рейс.

Все туристы старше 12 лет, даже прошедшие вакцинацию, должны иметь отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до прибытия. Также можно предоставит тест на антиген (не старше 24 часов).

С 24 декабря помимо сдачи теста ПЦР по прилете в аэропорту, туристы должны будут пройти тестирование еще два раза: на 2-й и 4-й день после прибытия.

Пассажиров по прибытии могут выборочно попросить пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Результат можно получить уже через 15-20 минут на Passenger Locator Form.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech

Действующие ограничения: Для посещения ряда туристических объектов (музеев, мест раскопок) требуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании, антиген-тест или ПЦР-тест. Это правило распространяется и на поездки в общественном транспорте.

Важно: На улице и внутри помещений введено обязательное ношение защитных масок. Непривитым запрещен вход в закрытые помещения (кафе, рестораны, кинотеатры, театры, музеи), даже с отрицательным ПЦР-тестом.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Греции : +30 210 672-52-35, +30 210 672-61-30

Экстренная связь: +30 695 800-01-23

Джибути

✈ Прямых рейсов нет, можно добраться с пересадками.

Нужна ли виза? Нужна. Можно оформить электронную визу.

Условия въезда по COVID

Для въезда всем пассажирам, кроме детей младше 11 лет) необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста не старше 120 часов.

По прибытии в Джибути сдается экспресс-тест (стоимость $30).

Невакцинированные пассажиры обязаны пройти карантин 10 дней за свой счет. Вакцинированные "Спутником V" от самоизоляции освобождаются.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac.

Действующие ограничения: комендантского часа нет, массовые мероприятия запрещены.

Полезные контакты:

Телефоны Посольства РФ и для экстренной связи: +253 2 135-07-40, +253 2 135-25-51

Зимбабве

✈ Прямых рейсов нет, только с пересадками.

Нужна ли виза? Разовая въездная виза оформляется при пересечении границы, действует 30 дней.

Условия въезда по COVID

Необходим отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов. Результат теста необходимо загрузить на сайт UNDP Global Haven systems или African Union Trusted Travel для получения QR-кода.

Важно: тест необходимо сдать в одобренной Роспотребнадзором лаборатории.

Для выезда из страны также необходим ПЦР-тест не старше 48 часов.

Какие вакцины признаются? В настоящее время вакцинация для въезда в Зимбабве не обязательна. Страна признает вакцины "Спутник V", Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac.

Действующие ограничения: комендантский час с 22:00 до 5:30, посещение ресторанов возможно только для полностью вакцинированных. Бары и ночные клубы закрыты.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Зимбабве : +263 470-19-57

Экстренная связь: +263 776 19-84-64

Иордания

✈ Выполняются регулярные рейсы Москва-Амман и Москва Акаба - по два рейса в неделю на каждом направлении.

Нужна ли виза? Для въезда в Иорданию россиянам требуется виза, получить ее можно по прибытии в аэропорту (стоит $57, действует 30 дней). Для этого нужно иметь загранпаспорт, действующий еще минимум полгода после возвращения, подтверждение проживания в отеле и обратный билет.

Условия въезда по COVID

Для поездки в Иорданию всем туристам (кроме детей до 5 лет), включая вакцинированных, необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета, а также медицинская страховка, полностью покрывающая расходы на возможное лечение коронавируса.

Непривитые туристы по прилете в Иорданию должны сдать еще один тест ПЦР, но оплатить его надо онлайн до вылета.

Туристам нужно до вылета зарегистрироваться на сайте, заполнить форму и получить QR-код - его потребуют при посадке на борт и по прибытии в Иорданию.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing.

Действующие ограничения: масочный режим. Комендантский час с 23:00 до 6:00. Общественный транспорт работает с ограничением вместимости на 50%.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Аммане : +962 6 464-11-58, 462-25-32

Экстренная связь: +962 775 58-81-25

Индия

✈ Выполняются рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Дели и Гоа.

Нужна ли виза? Да, необходимо оформить визу в визовом центре в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке.

Условия въезда по COVID

Для въезда в Индию необходимо зарегистрироваться на сайте Air Suvidha и загрузить туда результат ПЦР-теста (не старше 72 часов). Также рекомендуется установить приложение Aarogya Setu.

Кстати: Невакцинированные туристы должны соблюдать самоизоляцию и пройти тест ПЦР на 8-й день после въезда. От теста и карантина освобождаются полностью вакцинированные из стран категории А (Россия в их числе).

Какие вакцины признаются? "Спутник V, Covaxin, Oxford/AstraZeneca.

Действующие ограничения: В стране снова работают практически все общественные заведения.

Полезные контакты:

Посольство РФ : +91 112 611-06-40, 611 06-41, 611 06-42

Экстренная связь: +91 813 030-05-51

Кипр

✈ Регулярные рейсы выполняются 4 раза в неделю по направлению Москва-Ларнака, 3 раза в неделю маршрутом Москва-Пафос. Выполняются также грузопассажирские рейсы.

Нужна ли виза? Для россиян, въезжающих на Кипр с территории России, без пересадок в третьих странах и без транзита, предусмотрено оформление про-визы.

Условия въезда по COVID

С 6 декабря все туристы, кроме детей до 12 лет, должны сдавать обязательное ПЦР-тестирование по прилете (15 евро). Такое правило будет действовать до 10 января 2022 года.

Российским туристам, привитым "Спутником V" для посещения Кипра нужно предъявить сертификат вакцинации с данными загранпаспорта. А перед выездом нужно загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации на английском языке, где должны быть указаны даты прививок. Сдавать ПЦР-тест до вылета не нужно.

Невакцинированные граждане должны пройти ПЦР-тест не ранее 72 часов до вылета в Республику Кипр. Справка с результатом теста на английском языке должна быть загружена в личный кабинет на сайте для получения Cyprus Flight Pass. Без него не пустят на посадку.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Действующие ограничения: Масочный режим и социальное дистанцирование. Cyprus Flight Pass позволяет перемещаться по территории Кипра и посещать общественные места. Цифровую анкету нужно всего носить с собой.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Республике Кипр : +357 2277-21-41, +357 2277-21-42

Экстренная связь: +357 2277-46-22

ОАЭ

✈ Возобновлено прямое авиасообщение.

Нужна ли виза? Виза не нужна, если они планируют находиться в ОАЭ не более 90 дней.

Условия въезда по COVID

Всем пассажирам, кроме детей младше 12 лет, при въезде нужна справка об отрицательном результате ПЦР-теста (на арабском или английском языке) не старше 72 часов.

Кроме того, нужно загрузить приложение COVID19-DXB Smart App. По прибытии пассажиры проходят обязательный бесплатный ПЦР-тест - результат появится в упомянутом выше приложении.

Необходимо иметь страховку, покрывающую расходы на лечение.

Кстати: Для въезда в Абу-Даби нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 48 часов) и зарегистрироваться на сайте. По прибытии еще надо сдать еще один бесплатный тест прямо в аэропорту. После этого потребуется регистрация в приложении для отслеживания лиц на карантине - выдаются браслеты, которые необходимо носить 10 дней.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan.

Действующие ограничения: масочный режим и социальная дистанция. Для вакцинированных доступны спортивные мероприятия и концерты.

Полезные контакты:

Посольство РФ в ОАЭ : +971 267-21-797

Экстренная связь: +971 50 865-27-01; +971 50 463-54-80; +971 50 454-77-54

Таиланд (только Пхукет)

✈ Доступны прямые перелеты по маршруту Москва - Пхукет с частотой 2 рейса в неделю и в Бангкок с частотой два рейса в неделю. Также есть прямые рейсы из Владивостока, Новосибирска и Иркутска.

Нужна ли виза? На срок до 30 дней виза не нужна. Для более длительного пребывания необходима виза TR или STV.

Условия въезда по COVID

С 21 декабря по 4 января закрывается регистрация путешественников, желающих въехать в страну по программам Test&Go и "Песочница". Она будет действовать только на Пхукете. Для поездок по этой программе туристам необходимо:

· предъявить сертификат о полном курсе вакцинации. С даты последней прививки должно пройти не менее 2 недель. Вакцинированным туристам также необходимо сдать ПЦР-тест по прибытии. Покинуть номер отеля разрешается только после получения результата теста. На 5 или 6 день также нужно сдать экспресс-тест. Посещать другие провинции королевства можно только через 7 дней после приезда;

· невакцинированные туристы должны пройти 10-дневный карантин. В этот период запрещено покидать номер отеля. Исключение - прохождение лечения или прохождение тестирования на коронавируса.

Все приезжие обязаны иметь при себе страховку, покрывающую лечение коронавируса на сумму не менее 100 тысяч долларов.

Важно: Все иностранцы обязаны иметь при себе заполненный Thai Pass, данные проверяются 3-5 рабочих дней.

Какие вакцины признаются? "Спутник V", Oxford/AstraZeneca, Sinovac.

Действующие ограничения: В стране продлен режим чрезвычайного положения. Комендантский час - с 21:00 до 04:00. В одном месте могут собираться не более 5 человек. Парки открыты для занятий спортом до 26:00. Согласно последним рекомендациям департамента здравоохранения Таиланда, рестораны с кондиционерами могут обслуживать только посетителей с сертификатом о вакцинации или прошедших теста на антиген.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Королевстве Таиланд : +66 2 234-98-24, +66 2 268-11-69

Экстренная связь: +66 90 403-36-45

Тунис

✈ Прямое авиасообщение возобновилось в ноябре.

Нужна ли виза? Россиянам не нужна виза. Без нее в стране можно находиться до 90 дней.

Условия въезда по COVID: С 1 декабря для туристических поездок требуется сертификат о прохождении полной вакцинации, российские вакцины признаются. Детям до 18 лет можно въехать без сертификата, но с вакцинированным сопровождающим.

Также требуется ПЦР-тест за 48 часов до посадки на рейс на английском, французском или арабском языке. Кроме того, путешественники проходят выборочный экспресс-тест на антиген по прилете.

Какие вакцины признаются? В стране признаются Спутник V, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac.

Действующие ограничения: Соблюдается комендантский час с 22:00 до 05:00, масочный режим.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Тунисе : +216 7 188-24-46

Экстренная связь: +216 2 840-00-94

Уганда

✈ Авиасообщение с пересадками

Нужна ли виза? Да, нужна. Можно оформить электронную. Выдача виз по прибытии приостановлена.

Условия въезда по COVID: Для въезда нужен отрицательный результат ПЦР-теста, выданный не позднее, чем за 72 часа до вылета. Требование распространяется и на детей до 3 лет. Также независимо от страны прибытия нужно сдать еще один тест по прилету (стоимость 65 долларов).

Какие вакцины признаются? В Уганде одобрены вакцины против коронавируса Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac.

Действующие ограничения: ношение масок обязательно на улице, комендантский час с 19:00 до 5:30.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Республике Уганда : (8-10-256) 414-34-56-98

Экстренная связь: (+256) 70-198-62-33, (+256) 75-082-54-22

Чили

✈ Авиасообщение с пересадками.

Нужна ли виза? Не нужна.

Условия въезда по COVID

Для въезда нужно:

· заполнить анкету " Pasaporte Sanitario Internacional " не более чем за 48 часов до посадки на борт

· предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста не старше 72 часов

· иметь медицинскую страховку, покрывающую возможные затраты на лечение коронавируса на сумму не менее 30 тысяч долларов

· цифровой сертификат о вакцинации "Pase de Movilidad"

После прохождения санитарного, паспортного, таможенного и фитосанитарного контроля путешественники с "Pase de Movilidad" должны находиться на самоизоляции в месте, указанном в "Pasaporte Sanitario Internacional".

Какие вакцины признаются? "Спутник V", CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac.

Действующие ограничения: путешественники должны ежедневно в течение 2 недель сообщать контролирующим органам о состоянии здоровья и местоположении.

Полезные контакты:

Телефоны Посольства : +56 2 2208-62-54, 2228-88-43

Телефон экстренной связи: +56 2 2208-62-54, +56 2 2228-88-43

Страны, где не нужен ПЦР-тест и вакцинация

Абхазия

✈ Пересечь границу можно по автомобильному переезду и пешеходному переходу, которые расположены на реке Псоу.

Нужна ли виза? Не нужна, если въезжаете в страну на срок не более 90 дней. Въезд по российскому паспорту. Дети до 14 лет - по свидетельству о рождении.

Условия въезда по COVID: Республика принимает всех россиян, в том числе въезжающих с туристическими целями. Предоставление сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста и других справок не требуется. Однако в случае контакта с заболевшим обязательно соблюдение 14-дневной самоизоляции. По возвращении в Россию ПЦР-тест также не требуется.

Какие вакцины признаются? Абхазия признает "Спутник V", хотя на данный момент для въезда в страну вакцинация не нужна.

Действующие ограничения: масочный режим в общественных местах и на транспорте.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Абхазии : +7 840 226-36-93, +7 840 226-04-91, +7 940 717-01-97

Экстренная связь: +7 940 711-45-55

Доминиканская республика

✈ Прямое авиасообщение. Регулярные прямые рейсы из Москвы в Ла-Роману.

Нужна ли виза? Российским туристам не требуется оформлять визу в Доминикану. Однако для въезда/выезда из страны необходимо заранее заполнить "Электронный билет" на сайте. Форма доступна на русском языке. При этом будет сгенерирован QR-код, который нужно предъявить в аэропорту. Пассажиру предстоит заполнить две формы - для въезда в Доминикану и выезда, т.е. получить два QR-кода.

Условия въезда по COVID: ограничений нет, обязательные ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации не требуются. Однако по прибытии туристам могут выборочно измерить температуру или провести тестирование на коронавирус.

Кстати: Тест потребуется прибывающим в Доминикану из Испании, Австралии, Бразилии, ДР Конго, Индии, Индонезии, Ирана, Ирака, Ирландии, Кувейта, Монако, Сенегала, ЮАР, Швеции, Сирии, Таиланда, Туниса или Великобритании.

Какие вакцины признаются? Для въезда в страну вакцинация на данный момент не требуется. Сейчас Доминикана признает вакцины Sinovac, Sinopharm/Beijing, Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca.

Действующие ограничения: Комендантский час отменен, но сохранен масочный режим.

Полезные контакты:

Ближайшее дипломатическое представительство РФ находится в Венесуэле: +58-212-993-45-31, +58-212-993-43-95.

Экстренная связь: +58 212 993-45-31

Коста-Рика

✈ С 1 декабря возобновилось авиасообщение с Коста-Рикой. Возможно два рейса в неделю между Москвой и Сан-Хосе.

Нужна ли виза? Россиянам для туристических поездок до 90 дней виза не нужна.

Условия въезда по COVID: ПЦР-тест не требуется, карантин проходить не нужно. За 48 часов до вылета нужно заполнить форму "Pase de Salud", в результате будет сгенерирован QR-код, который предъявляется по прибытии. Кроме того, пассажирам требуется туристическая страховка с покрытием расходов на возможное лечение COVID-19 ($50 000) и проживание во время прохождения лечения ($2000).

Какие вакцины признаются? В Коста-Рике признают вакцины Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, но вакцинация для въезда в страну на данный момент не требуется.

Действующие ограничения: масочный режим в общественных местах, большинство заведений работают с ограниченной заполняемостью и с 05:00 до 21:00 (пляжи с 05:00 до 18:00).

Полезные контакты:

Посольство РФ на Коста-Рике : +506 2 256-91-81

Экстренная связь: +506 8 828-97-22, +506 8 921-07-11

Мексика

✈ С 1 декабря сняты ограничения на формат рейсов и города вылетов.

Нужна ли виза? Российским туристам необходимо получить электронное разрешение на въезд. Услуга бесплатна. При этом длительность пребывания в Мексике не должна превышать 180 дней.

Условия въезда по COVID: ПЦР-тест не нужен. Однако за 12 часов до вылета нужно заполнить электронную декларацию и предъявить ее по прибытии вместе с распечатанным электронным разрешением.

Какие вакцины признаются? В Мексике признают вакцины "Спутник V", Sinovac, CanSino, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca. Но для пересечения границы сертификат о вакцинации не требуется.

Действующие ограничения: В Мексике нет обязательного масочного режима для туристов.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Мексике (8-10-52-55) 5516-08-70, 5273-13-05

Для экстренных случаев +525-516-08-70, +525-273-13-05

Южная Осетия

✈ Авиаперелеты с пересадками. Пересечь границу можно на автобусе или такси от Владикавказа.

Нужна ли виза? Не требуется. Въехать можно по российскому паспорту.

Условия въезда: ПЦР-тест не нужен. Нужна справка об эпидокружении. Граждане, контактировавшие с больным коронавирусом, обязаны соблюдать карантин 14 дней.

Какие вакцины признаются? Южная Осетия признает вакцину "Спутник V", однако сейчас для въезда вакцинация не обязательна.

Ограничения: масочный режим.

Полезные контакты:

Посольство РФ в Южной Осетии : +7 850 245-39-60