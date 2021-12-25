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25.12.2021 12:39
Рубрика: Культура

"Квартет И" выпустил спектакль о советском пионере и российском миллионере

Текст: Сусанна Альперина
Пока зрители смотрели первый сериал "Квартета И" "В Бореньке чего-то нет" (все эпизоды уже на Start), отважная четверка выпустила с режиссером Сергеем Петрейковым новый спектакль.
Фото: Предоставлено Квартетом И Фото: Предоставлено Квартетом И
Фото: Предоставлено Квартетом И

Называется "Один день из смерти Вадика Беляева*" (*советского школьника, российского бизнесмена, американского пенсионера).

Фото: kinopoisk.ru
"Квартет И" хочет снять ремейк фильма "Еще по одной"

Становится уже традицией в преддверии зимних праздников смотреть новые творения "Квартета И". В прошлом году как раз накануне Нового года появился фильм "Обратная связь". Его герои собрались праздновать в загородном доме - избавляться от старых проблем и переходить к новым. Картина оказалась многим близкой - посмотрев ее хотелось подводить итоги собственного года и строить планы на будущее.

Сейчас же - спектакль. Отыграны уже несколько премьерных, первых попасть на которые очень трудно. Причина не только в том, что у театра большая армия фанатов, но и оттого, что постановка получилась особенно личной. Для своих. Поэтому каждый, попав в зал, может почувствовать себя своим человеком, и это ощущение уже дорогого стоит.

"Квартетчики" в спектакле "Один день из смерти Вадика Беляева" разложили по полочкам целую эпоху. И не одну. Они помудрели. Попытались переосмыслить многое из собственного и чужого опыта. И хотя сразу понимаешь, чем спектакль закончится - достаточно зайти в Интернет и почитать про бизнесмена Вадима Беляева - все равно никак не можешь предсказать многие шутки, отдельных персонажей, появление Амалии Мордвиновой... Не говоря уже о том, что невозможно пересказать, как поют "Бобры" - так называется группа, сопровождающая действие - и их "огненная" солистка - Наталья Евелина.

Шутки в новом спектакле можно назвать философскими. О чем они? Про дружбу, религию, отношения, конечно же. Про творчество, в частности, про популярного писателя Александра Цыпкина - очень меткие. Про смерть (не впервые у "Квартета И", довольно сложную тему они затрагивают и в постановке "Быстрее, чем кролики", например). Примеры шуток - "Чем ты старше, тем тебя меньше", "Он сказал "Все пройдет", но не сказал, что быстро пройдет", "Никогда никому ничего не давайте - сами придут и сами все отнимут" и так далее. Но одна из основных тем для шуток - понятная и близкая всем - про деньги. Большие и малые, те, которые одалживают и те, что инвестируют, те, которые портят человека, и те, которые его украшают.

Главный герой спектакля - реальный друг "квартетчиков" - как многие его сверстники, начинал в советское время, когда сто рублей были большими деньгами. Потом, в 90-е стал зарабатывать сотни тысяч долларов, затем - все потерял, как это было также со многими его сверстниками. Или почти все. И оказался в другой стране.

Как это часто бывает в спектаклях у "Квартета И" - на экранах, расположенных с двух сторон сцены, показаны интервью с известными людьми. На этот раз с залом "говорят" Анатолий Чубайс, Алексей Агранович, Александр Мамут, Ксения Собчак, Максим Виторган и другие. Все эти люди, в частности, вспоминают о том, как они стали зарабатывать первые деньги, и каким было это ощущение. Пионер-миллионер-пенсионер Вадим Беляев очень быстро становится человеком нарицательным, образом, символом. Для автора этих строк осознание этого произошло в тот момент, когда прозвучала фраза "Все Вадики уже разобраны". А далее - весь спектакль зритель сравнивает примеры из жизни своей и своих знакомых с тем, что рассказывают хорошо известные четыре персонажа. Правда, в этом спектакле их зовут по-новому и профессии у них опять другие: чиновник, продюсер, врач и писатель (попробуйте угадать, кто есть кто).

А для тех, кто не переживал советское время, и 90-е - в спектакле есть и представительница нового поколения - девушка Юля, которую играет Анастасия Белоусова. Она задает вопросы с довольно характерной для молоденьких девушек интонацией, и получает ответы...

Фото: Пресс-служба Детского ледового театра.
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Сейчас во многих кинофильмах и театральных постановках фигурирует и советская эпоха, и 90-е. Отношение к истории разное и каждый раз весьма любопытно наблюдать за трактовкой и тем, как обращаются с памятью. Есть и такие творцы, которые предпочитают жить днем сегодняшним, а если уже и обращаться к истории, то к совсем далекой, а не той, которую многие помнят. "Квартет И" обошелся с реальными фактами и событиями очень бережно - и весело, и грустно одновременно, не пошло и не поверхностно. Так, что после просмотра спектакля очень хочется поблагодарить ребят за увиденное, как за прекрасный новогодний подарок, наполненный не просто песнями, шутками и видео, но глубоким смыслом. Даже возникает желание пойти на спектакль второй раз, чтобы еще раз и посмеяться, и взгрустнуть, и повспоминать...

И, конечно же возникает вопрос - а новый сериал по этому спектаклю "квартетчики" снимать не собираются? Любопытный бы был. Длинною в жизнь...

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