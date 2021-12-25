В мире
25.12.2021 19:04
Текст: Юрий Сизов

Лидеры Союзного государства обсудили программу мероприятий в Петербурге

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Программу мероприятий во время рабочего визита Александра Лукашенко на следующей неделе в Санкт-Петербург обсудили в субботу по телефону президенты Беларуси и России, информирует пресс-служба главы государства РБ.

Фото: БелТА/ТАСС
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В разговоре были затронуты актуальные темы сотрудничества двух стран, в том числе в оборонной сфере.

Как накануне сообщал "СОЮЗ", белорусский руководитель примет участие 28 декабря в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

Кстати, Лукашенко также провел 25 декабря телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лично поздравив коллегу с 60-летним юбилеем. Собеседники обсудили весь комплекс двусторонних отношений и договорились о продолжении диалога на предстоящем саммите в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации белорусского руководителя.

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