Лидеры Союзного государства обсудили программу мероприятий в Петербурге

Программу мероприятий во время рабочего визита Александра Лукашенко на следующей неделе в Санкт-Петербург обсудили в субботу по телефону президенты Беларуси и России, информирует пресс-служба главы государства РБ.

В разговоре были затронуты актуальные темы сотрудничества двух стран, в том числе в оборонной сфере.

Как накануне сообщал "СОЮЗ", белорусский руководитель примет участие 28 декабря в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

Кстати, Лукашенко также провел 25 декабря телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лично поздравив коллегу с 60-летним юбилеем. Собеседники обсудили весь комплекс двусторонних отношений и договорились о продолжении диалога на предстоящем саммите в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации белорусского руководителя.