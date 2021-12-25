Мясников объяснил низкую смертность от "омикрона" на Западе

Низкая смертность от "омикрон"-штамма коронавируса в западных странах обусловлен высоким уровнем вакцинации. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Telegram-канале.

Он привел в пример статистику в США, Франции и Великобритании, где смертность колеблется в районе 0,1-0,4%. В этих странах вакцинировано около 60-70% населения, отметил врач.

"Все это идет и к нам. Кажется, что "омикрон" и правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивает в странах с высоким уровнем вакцинации", - подытожил Мясников.

Согласно последним данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "омикрон" обнаружен уже в 106 странах.