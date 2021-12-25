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25.12.2021 22:19
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион объяснил, почему РПЦ не благословит "церковную" партию

Текст: Елена Яковлева

Русская православная церковь не благословит создание отдельной политической партии, которая бы представляла ее интересы, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС), митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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- Церковь не благословит создание отдельной партии, которая будет представлять ее интересы, - сказал глава ОВЦС в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрителя.

Этого не стоит делать, подчеркнул митрополит, потому что Церковь открыта для людей разной политической ориентации.

- Мы считаем, что интересы церкви - это интересы народа, поэтому мы не считаем, что какая-то одна партия должна представлять наши интересы, - отметил он.

На самом деле интересы Церкви могут представлять любые политические партии, уверен митрополит. Связав же свои интересы с одной партии, можно таким образом фактически исключить из церкви представителей других политических партий, "а мы этого делать не хотим", сказал митрополит Иларион.

Общество Религия

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