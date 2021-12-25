Митрополит Иларион объяснил, почему РПЦ не благословит "церковную" партию

Русская православная церковь не благословит создание отдельной политической партии, которая бы представляла ее интересы, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС), митрополит Волоколамский Иларион.

- Церковь не благословит создание отдельной партии, которая будет представлять ее интересы, - сказал глава ОВЦС в телепередаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос телезрителя.

Этого не стоит делать, подчеркнул митрополит, потому что Церковь открыта для людей разной политической ориентации.

- Мы считаем, что интересы церкви - это интересы народа, поэтому мы не считаем, что какая-то одна партия должна представлять наши интересы, - отметил он.

На самом деле интересы Церкви могут представлять любые политические партии, уверен митрополит. Связав же свои интересы с одной партии, можно таким образом фактически исключить из церкви представителей других политических партий, "а мы этого делать не хотим", сказал митрополит Иларион.