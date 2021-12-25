Названы победители проекта "Лучший гид России"

Жюри "Лучшего гида России" объявило имена победителей. Конкурс учрежден в 2017 году Русским географическим обществом, телеканалом "Моя планета" и радио "Маяк". Призван найти лучших из лучших среди профессиональных гидов и любителей, среди взрослых и подростков (от 12 лет и старше), граждан России и иностранцев (но видеоэкскурсии - только о России и на русском языке). В этом году лучшими гидами стали:





В номинации "Город"

I место - Денис Зоткин за ролик о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте;

II место - Виталий Власов за видеоэкскурсию о достопримечательностях Выборга;

III место - Виталий Калашников с роликом о московских палатах, сохранившихся с XVII века.

В номинации "Музей"

I место - Ксения Артемьева из Иркутска за ролик о "Музее на свалке";

II место - Кирилл Баркин из Арзамаса за рассказ о музее Русского Патриаршества;

III место - Наталья Колова из города Семенов за видеоэкскурсию по местному историко-художественному музею.

В номинации "Экотуризм"

I место - Александр Пермяков за яркий рассказ о геопарке "Алтай";

II место - Роман Егоров за видеоролик, посвященный поселку Териберка (Мурманская обл.);

III место - Ярослав Жирков из Волгограда за ролик о природных достопримечательностях Волгоградской области.

В номинации "До 18 лет"

I место - Матвей Кочергин из Омска за рассказ про трассу Сибирского международного марафона;

II место - Анна Жлудова за экскурсию по Екатерининскому парку в городе Пушкин;

III место - Анна Попова из Санкт-Петербурга за видеоролик об усадьбе Великого князя Бориса Владимировича.

В номинации "Нижний Новгород"

I место - Евгений Павлов за рассказ о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря;

II место - Елена Репина за видеоэкскурсию про туристические места Нижнего Новгорода;

III место разделили нижегородцы Сергей Севастьянов за ролик про берег Волги и Анатолий Шкиль с рассказом о Чкаловской лестнице.

По условиям конкурса, участники "Лучшего гида" должны были в течение двух минут провести мини-экскурсию по местным достопримечательностям и прислать ролик в формате MP4. От одного участника - не больше трех сюжетов. Всего на конкурс-2021 прислали 876 видеороликов из всех уголков России - от Калининградской области до Приморского края. Как отмечают в РГО, самой популярной стала номинация "Город": почти половина от общего количества роликов была посвящена центральным улицам, городским достопримечательностям и архитектуре. Много роликов сняли экшн-камерами, участники виртуозно использовали компьютерную графику и анимационные вставки. Многие, чтобы привлечь внимание к своему рассказу, проводили экскурсии на велосипеде, самокате и даже на воздушном шаре, переодевались в исторические и национальные костюмы, исполняли обрядовые танцы, народные песни, читали рэп. Видео не только победителей, а всех участников можно посмотреть здесь.

Пока победители купаются в лучах славы и принимают поздравления. О дате их награждения будет объявлено позже.

Взрослые победители основных номинаций получат по 100 тысяч рублей, а обладателям второго и третьего мест вручат дипломы и памятные подарки (книги и сувенирную продукцию) от Русского географического общества.

Матвея и двух девушек по имени Анна (это победители в номинации "До 18 лет") ждут не деньги, а дорогие подарки - современные квадрокоптеры.

Кроме того, все "Лучшие гиды России" 2021 года станут героями телепроекта на канале "Моя Планета". Собственные итоги подвели и партнеры конкурса: туроператоры TUI | FUN&SUN и Coral Travel, а также сотовый оператор МТС. Виталий Калашников и Александр Варламов получат сертификаты на путешествия в Сочи и на Байкал, а автор самого технологичного видеоролика - Александр Пермяков - пройдет стажировку в Москве по направлению "цифровой туризм".

Кстати, очередной конкурс "Лучший гид России", который пройдет в наступающем году, станет юбилейным: пятым по счету. Дата хоть и не "громкая", но организаторы уже думают над идеями и номинациями, которые привлекут новых участников. Среди таких идей - выделить онлайн-экскурсии в отдельную номинацию. С таким предложением выступил известный тревел-блогер Богдан Булычев.

Включить в конкурс-2022 номинацию "Промышленный туризм" предложила президент Нижегородской гильдии экскурсоводов Екатерина Лещанова.

И, наконец, самая вкусная инициатива. Президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Сочи Зетта Ермакова выступила с инициативой снимать и присылать на конкурс видеоэкскурсии, посвященные гастрономическому туризму.