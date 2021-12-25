Неизвестный портрет Данте добрался до Москвы

"Аллегорический портрет Данте" флорентийского художника XVI века Аньоло Бронзино долгое время считался утерянным. С 21 января 2022 года его можно будет увидеть в Центре Вознесенского в Москве. Аньоло Бронзино - живописец и поэт, придворный художник семьи Медичи, признанный мастер маньеризма, сделавший жанр флорентийского придворного портрета эталонным для всей Европы.

Картину Данте обнаружили в одной из европейских коллекций в середине 90-х годов. Когда-то это была трилогия "Великие поэты Тосканы" - Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. До нас дошел только один портрет, написанный в 1532‒1533 годах.

"Портрет долгое время находился в частной коллекции в Италии, в 2020 году владельцы решили продать его, - рассказали "РГ" в пресс-службе Центра Вознесенского. - Тогда мэрия Флоренции предложила Фонду Леонида Богуславского, учредителю Центра Вознесенского, стать владельцем картины, но с важным условием: постоянным домом произведения останется Италия. Картина является историческим наследием Флоренции. Поэтому ее нельзя вывозить из страны насовсем. Теперь портрет может путешествовать по различным музеям, но с уведомлением Министерства культуры Италии и всегда будет возвращаться во Флоренцию". В Центр Вознесенского портрет приедет после того, как его показали в Метрополитен Музее и Эрмитаже.

Уникальный портрет представят в окружении книжных раритетов из собрания Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино - карты путешествий Данте по Италии, созданной в XVIII веке, "Божественной комедии" 1500 года легендарного издателя Альда Мануция, библиофильского сборника иллюстраций и переводов Данте на арабский, китайский, иврит и другие мировые языки начала ХХ века, а также изданий переводов "Божественной комедии" на русский - от самого первого до современного. Выставка открыта до 19 февраля 2022 года.

Прямая речь

Виктория Маркова, куратор выставки "Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте":

Фото: пресс-служба Центра Вознесенского

Для меня этот проект оказался даже более значимым, чем я предполагала с самого начала. Приезд в Москву "Аллегорического портрета Данте", произведения, остававшегося долгое время неизвестным и открытого лишь в начале нынешнего столетия, следует считать событием огромной важности, тем более учитывая, что в 2021 году отмечается 700-летие со дня смерти великого поэта и мыслителя. По понятным причинам главной фигурой выставки стал Данте, запечатленный в картине Аньоло Бронзино. Данте как никто другой повлиял не только на развитие литературы, философии, изобразительного искусства Италии, но и оказал огромное воздействие на формирование мировоззрения и характера итальянцев. Он во многом - ключевая фигура в поступательном движении от Средневековья к Ренессансу и далее.

Ольга Варцева, директор Центра Вознесенского:

Для Центра Вознесенского эта выставка - вызов, важный повод продемонстрировать возможности небольшой институции в работе с произведениями мирового уровня. Мы уверены, что работа и творчество выдающегося художника Аньоло Бронзино и его портрет Данте будут интересны широкому кругу ценителей искусства.