Новости

В Южном военном округе 10 тысяч военных вернулись с полевых занятий 08:46
Новейший МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет 08:25
Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги через мобильный банк 08:08
Песков: РФ хотела бы скорейшего ответа на предложения по безопасности 06:52
Байден и Харрис сдали отрицательные ПЦР-тесты после контакта с заболевшими 06:30
В Хабаровске экс-сотрудник минобороны получил свыше 8 лет за взятку 06:12
Якутские спасатели вылетели к застрявшей на автозимнике колонне 05:50
Терапевт назвал привычки, повышающие восприимчивость организма к COVID-19 05:30
В Бурятии сняли региональный режим ЧС, введенный после пожара на ТЭЦ 05:26
В Северной Македонии впервые выявлен штамм "омикрон" 04:53
Врач посоветовал аллергикам мыть искусственную ель перед установкой 04:29
Всероссийская акция "Чудо на льду" стартовала на Дальнем Востоке 03:53
У берегов Греции 13 мигрантов погибли при крушении парусной лодки 03:46
Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки коронавируса на борту 03:03
Четырем странам мира удалось избежать коронавируса 03:00
"Свободные от COVID" зоны общепита появятся в Хабаровском крае 02:58
В Италии установлен антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки 02:23
Космонавт Петр Дубрв снял на видео разворот МКС 02:06
Кокорин и Мамаев выложили совместное фото с отдыха в Дубае 01:43
Песков: Вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена пока не обсуждается 01:27
Глава Пакистана поддержал Путина в вопросе о недопустимости оскорбления религии 24.12.2021
Щербакова вышла на второе место после пересмотра оценок на ЧР по фигурному катанию 24.12.2021
Telegraph: Британия из-за нехватки газа оказалась на грани кризиса 24.12.2021
До 1 487 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 24.12.2021
Список иноагентов в РФ пополнился двумя организациями 24.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
25.12.2021 08:25
Рубрика: Экономика

Новейший МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет

Текст: Матвей Линник
Новейший самолет МС-21-300 с крылом, изготовленным из полимерных композиционных материалов российского производства, выполнил свой первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме", - заявил летчик испытатель, Герой России Роман Таскаев.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Мишустин поручил Минпромторгу составить "дорожную карту" поставок МС-21

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, успех программы МС-21 обусловлен развитием компетенций авиапромышленности и смежных отраслей, а также масштабной поддержкой государства. Всего на создание российских материалов для композитного крыла было выделено 4,4 млрд рублей, отметил министр.

"Она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей", - объяснил Мантуров.

Как рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, доля композитов в конструкции самолета составляет около 40%, что является рекордным показателем для среднемагистральных самолетов.

Благодаря улучшению аэродинамики, конструкторам удалось увеличить ширину фюзеляжа и расширить салон, что повышает комфортность самолета для пассажиров. "Это первый в мире среднемагистральный самолет, где применены такие решения", - заключил Чемезов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг Компании Госкорпорации Ростех РГ-Видео

Главное сегодня

В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Песков: РФ хотела бы скорейшего ответа на предложения по безопасности
МИД: Теракт против генконсульства РФ во Львове - следствие русофобской политики
Терапевт назвал привычки, повышающие восприимчивость организма к COVID-19
Щербакова вышла на второе место после пересмотра оценок на ЧР по фигурному катанию
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах