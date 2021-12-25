Новейший МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет

Новейший самолет МС-21-300 с крылом, изготовленным из полимерных композиционных материалов российского производства, выполнил свой первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме", - заявил летчик испытатель, Герой России Роман Таскаев.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, успех программы МС-21 обусловлен развитием компетенций авиапромышленности и смежных отраслей, а также масштабной поддержкой государства. Всего на создание российских материалов для композитного крыла было выделено 4,4 млрд рублей, отметил министр.

"Она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей", - объяснил Мантуров.

Как рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, доля композитов в конструкции самолета составляет около 40%, что является рекордным показателем для среднемагистральных самолетов.

Благодаря улучшению аэродинамики, конструкторам удалось увеличить ширину фюзеляжа и расширить салон, что повышает комфортность самолета для пассажиров. "Это первый в мире среднемагистральный самолет, где применены такие решения", - заключил Чемезов.