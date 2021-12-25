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25.12.2021 16:36
Рубрика: Власть

Опубликовано видео спасения штурмана сбитого в 2015 году в Сирии Су-24М

Текст: Юрий Гаврилов
Выходящая на ВГТРК "Авторская программа Александра Рогаткина" на своем YouTube-канале разместила кадры спасения Константина Мурахтина - штурмана российского бомбардировщика Су-24М, сбитого турецким истребителем 24 ноября 2015 в Сирии.

Командира экипажа Олега Пешкова после катапультирования расстреляли с земли боевики. А приземлившегося с парашютом Мурахтина сирийскому спецназу чудом удалось сначала вывести с места приземления, а затем эвакуировать в безопасный район.

Фото: Дмитрий Рыжаков
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Выяснилось, что найти штурмана помог беспилотник. Именно он выдал координаты его местонахождения в провинции Латакия, куда немедленно отправили поисково-спасательную группу. Хотя местность контролировали боевики, операция оказалась успешной. На снятых с беспилотника кадрах хорошо виден дым от упавшего в лесной массив бомбардировщика. А на расположенной рядом дороге - мчавшиеся туда автомобили боевиков. Они видели в небе парашют Мурахтина и, похоже, четко знали, где искать российского летчика. С одной из машин даже открыли огонь по предполагаемому месту его приземления. Судя по глухому звуку выстрелов, огонь вели из установленной на пикапе зенитной установки.

Начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба генерал-майор Александр Новиков, комментируя эти кадры, сказал, что территория, на которой скрывался Мурахтин, буквально "кишела боевиками". По словам генерала, там находились более 20 пикапов, в том числе с зенитками. А еще как минимум четыре десятка боевиков. Найти в таких условиях, среди такого скопления людей именно группу спасения было чрезвычайно сложно. Но нашли, сориентировали, подвели ее к Мурахтину. "После этого он был эвакуирован", - пояснил Новиков.

На съемке видно, как к штурману приближаются два сотрудника спецназа Сирии и уводят его. По пути их встречает группа людей и сопровождает к автомобилям.

Звучит голос за кадром: "Как только летчика уводят, российская авиация наносит мощнейший удар по месту падения самолета". Далее шло видео сбрасывающих бомбы самолетов и многочисленные всполохи взрывов на земле.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия Военная операция РФ в Сирии

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