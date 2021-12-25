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25.12.2021 23:18
Рубрика: Общество

Память Доктора Лизы почтили традиционным выездом к бездомным

Текст: Елена Новоселова
Пять лет, как нет Доктора Лизы - Елизаветы Петровны Глинки, главы благотворительного фонда "Справедливая помощь". Человека, которого добрым словом вспоминают все бездомные Москвы, все, кому она помогала выжить, не упрекая и не поучая. Поэтому и память ее почтили панихидой и традиционным выездом к бездомным на вокзал. "Было все, как обычно, все по плану. Кормили, лечили, составляли списки на вакцинацию против ковида, вещи теплые раздавали", - рассказала "РГ" директор благотворительного фонда "Доктор Лиза", близкий друг Глинки Наталья Авилова.

В "Лизином подвальчике" на Пятницкой собрались последователи и соратники Глинки по основанной ею благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Ее президент, врач Ольга Демичева сообщила "РГ", что состоялась телевизионная премьера полнометражного документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки" о том, как продолжается помощь детям Донбасса.

Фото: РИА Новости
Вышел фильм о том, как спасают раненых детей Донбасса

"Лиза была бы рада, что мы продолжаем помогать другим людям, а не только вспоминаем о ней в этот день. Лучшая память о Лизе - это действие, воплощение тех идей, которые были у Лизы. Например, проблемы бездомных поднимались на встрече СПЧ с президентом. Все эти вопросы - дань памяти Лизе", - цитирует заместителя председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирину Киркору РИА Новости.

25 декабря во всех городах, где установлены памятники Доктору Лизе (а это Евпатория, Грозный, Вязники, Новосибирск, Луганск, Красногорск) прошла "миротворческая вахта памяти".

Прямая речь

"Пятилетняя годовщина со дня большой трагедии 25 декабря 2016 года на борту Ту-154, летевшем из Сочи в Сирию, погибло 92 человека. Среди них - известный врач и общественный деятель, первый лауреат Государственной премии в области правозащитного движения Доктор Лиза, Елизавета Глинка, с которой мы сотрудничали много лет. Она была человеком с большим сердцем, отдавшим все силы и талант тому, чтобы помогать людям, нуждающимся в её заботе. Рискуя жизнью, спасала детей войны, пациентов хосписов и бездомных, помогала социальным центрам, тем, у кого уже почти не оставалось надежды на помощь… Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка была человеком с большим сердцем, отдавшим все силы на помощь людям, и сегодня дело всей ее жизни продолжает жить благодаря фонду Доктора Лизы…" - написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Instagram-аккаунте.

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