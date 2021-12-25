Патриарх Кирилл поздравил глав церквей, празднующих Рождество по новому стилю. Среди них - папа Римский Франциск, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III, патриарх Маронитский Бешара Бутрос ар-Раи, католикос Востока и митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III.

- Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. ...Желаю вам светлой радости о родившемся Спасителе, обильной помощи от него в дальнейшем служении, а вверенной вам пастве - мира и благоденствия, - цитирует патриаршее послание РИА Новости.

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС), митрополит Волоколамский Иларион также пожелал главам этих церквей помощи Божией в высоком служении и "содействия Божественной благодати во всяком благом начинании".