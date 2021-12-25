Песков: Путин традиционно встретит Новый год с родными и близкими

Президент встретит Новый год как обычно - вместе с родными и близкими. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно - с родными и близкими, с друзьями", - заметил Песков. А в новогодние праздники Владимир Путин будет работать - полноценного отдыха у президента не бывает. "Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", - сказал Песков.

Ведь постоянно надо работать и с документами, и с другими данными. "Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам", - заметил пресс-секретарь главы государства. Нужно читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться, добавил он.

Песков допустил, что в середине новогодних каникул президент проведет уже какие-то встречи, но полноформатных совещаний пока не запланировано. Нет пока в графике и поездки в Сочи для катания на горных лыжах. "Мне неизвестно о том, чтобы он это планировал. Пока ничего нет в планах", - заключил пресс-секретарь президента.